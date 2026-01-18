Carsten Stork
Rio Tinto zurück in der Spur – Kupferfantasie und strategische Deals treiben
Rio Tinto zeigte in der vergangenen Woche eine klare relative Stärke und legte um 5,68 % zu. Die Aktie schloss bei 6,347 GBP, nachdem sie die gesamte Woche über kontinuierlich zulegen konnte. Am Donnerstag wurde mit 6,468 GBP ein Wochenhoch …
Rio Tinto zeigte in der vergangenen Woche eine klare relative Stärke und legte um 5,68 % zu. Die Aktie schloss bei 6,347 GBP, nachdem sie die gesamte Woche über kontinuierlich zulegen konnte. Am
Donnerstag wurde mit 6,468 GBP ein Wochenhoch markiert, bevor es zum Wochenschluss zu einem moderaten Rücksetzer kam. Insgesamt bestätigt der Wochenverlauf eine klare Erholung, insbesondere nach
der Verunsicherung der Vorwoche rund um die ersten Schlagzeilen zu möglichen Gesprächen mit Glencore.
Fundamental hat sich das Umfeld zuletzt spürbar aufgehellt. Die Merger-Diskussionen mit Glencore werden vom Markt inzwischen konstruktiver eingeordnet. Analysten sehen in der Kombination aus stark
gestiegenen Kupferpreisen, zunehmender Ressourcenknappheit und einer verbesserten geopolitischen Ausgangslage – insbesondere in Argentinien – ein Umfeld, in dem ein solcher Deal grundsätzlich „Sinn
macht“, auch wenn regulatorische Hürden, vor allem in China, erheblich bleiben. Wichtig ist dabei: Der anfängliche Schockfaktor ist aus dem Kurs verschwunden, die Aktie handelt wieder stärker nach
ihren fundamentalen Treibern.
Zusätzlichen Rückenwind lieferte der strategische Deal mit Amazon Web Services. Rio Tinto wird über seine Nuton-Technologie künftig niedrig-emissionsintensives
Kupfer für AWS liefern. Dieser Vertrag ist weniger wegen des Volumens entscheidend, sondern wegen des Signals: Die Nachfrage nach Kupfer aus dem Bereich Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und KI
gewinnt weiter an strategischer Bedeutung. Damit unterstreicht Rio Tinto seine Position als zentraler Profiteur der Elektrifizierungs- und KI-getriebenen Rohstoffnachfrage.
Der starke Kupfermarkt bleibt dabei der übergeordnete Kurstreiber. Kupferpreise nahe Allzeithochs, strukturelle Angebotsengpässe und langfristig steigende Nachfrage aus Energiewende, Netzausbau und
Datenzentren stützen das Sentiment für große, diversifizierte Minenkonzerne wie Rio Tinto. Auch die operative Partnerschaft mit BHP im Eisenerzbereich sorgt für zusätzliche Stabilität und
Planungssicherheit.
Fazit: