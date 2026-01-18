Henry Hub Natural Gas: Extrempositionierung trifft auf fragile Bodenbildung

Der Henry Hub Natural Gas Future konnte in der vergangenen Woche um 2,8 % zulegen und schloss nach dem Roll auf den März-Kontrakt bei 2,702 USD. Trotz dieser Erholung bleibt das übergeordnete Bild angeschlagen: Seit dem Hoch vom 15. Dezember liegt Natural Gas weiterhin mehr als 40 % im Minus. Die jüngste Wochenbewegung ist daher weniger als Trendwende zu werten, sondern zunächst als technische Stabilisierung nach einer massiven Abwärtsphase.



Fundamental bleibt das Umfeld schwierig. Die jüngsten EIA-Lagerdaten zeigten mit einem Rückgang von nur 71 Bcf einen deutlich geringeren Abbau als erwartet und liegen klar unter dem saisonalen Durchschnitt. Die US-Gaslagerbestände befinden sich damit weiterhin über dem 5-Jahres-Mittel. Hinzu kommen nach wie vor hohe Produktionsniveaus, temporär schwächere LNG-Feedgas-Flows sowie ein Nachfrageknick rund um das verlängerte Feiertagswochenende. Wetterprognosen bleiben zwar kalt, liefern aber bislang keinen eindeutigen Nachfrageimpuls, der den Markt nachhaltig drehen würde.



Der entscheidende Faktor liegt aktuell in der Positionierung. Das Managed Money hält netto rund 185.601 Kontrakte short – die größte Short-Positionierung seit März 2020. Diese extrem einseitige Positionierung erhöht die Anfälligkeit des Marktes für Short-Squeezes erheblich. Schon kleinere positive Impulse, etwa eine stärkere Kältephase, überraschend höhere LNG-Exporte oder weitere Produktionsrückgänge, könnten überproportionale Preisreaktionen auslösen.



Auch saisonal bleibt das Bild interessant. Die Saisonalität deutet darauf hin, dass der Markt noch bis etwa Mitte Februar unter Druck stehen kann, bevor sich das Muster typischerweise nach oben dreht und bis weit in den Frühsommer hinein Unterstützung liefert. In Kombination mit der extremen Short-Lastigkeit spricht das für ein asymmetrisches Chancen-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite, auch wenn das Timing anspruchsvoll bleibt.



Fazit:



Der Henry Hub Natural Gas Future bleibt fundamental belastet, ist aber positionierungsseitig extrem überverkauft. Die größte Short-Positionierung seit März 2020 macht den Markt hochgradig squeeze-anfällig. Solange keine klaren fundamentalen Entlastungssignale kommen, ist Vorsicht geboten – gleichzeitig steigt das Potenzial für scharfe Gegenbewegungen deutlich an. Geduld und sauberes Risikomanagement sind in diesem Umfeld entscheidend.

