    Trump setzt auf Anleihen

    FAST 10 % ZINSEN – UND EINE BITCOIN-STRATEGIE OBENDRAUF: WARUM DIESE ANLEIHE AUFMERKSAMKEIT VERDIENT

    Trump setzt nun auf US-Anleihen neben auf Kryptowährungen. In Deutschland kommt nun erstmals eine Bitcoin-Treasury-Anleihe von Nakiki SE auf den Markt (Börse Frankfurt/M)

    Trump sorgte gleich zum Jahresbeginn für viel Aufsehen und Aufregung einerseits durch seine kühnen Pläne, Venezuela und Grönland wegen der Rohstoffvorkommen zu annektieren, auch wenn er andere Gründe dafür anführt, anderseits erwirkt Trump Strafermittlungen gegen den FED-Chef Gerome Powell, weil er angeblich zu hohen Kosten für den Umbau der Notenbank genehmigt hat. Im Grunde will Trump nur Powell dazu drängen, die Zinsen schneller zu senken, womit aber die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank FED gefährdet ist, was viele kritisch sehen. Gut wären aber sinkende Zinsen auch für Kryptowährungen, die Trump und seine Söhne jetzt umfangreich im eigenen Portfolio haben. Trump setzt jetzt aber auch auf US-Anleihen im Volumen von 100 Mio. USD.

    Es gibt jetzt immer mehre attraktive Krypto-Produkte auf den Markt. Eine davon ist die neue Bitcoin-Treasury-Anleihe von dem deutschen Unternehmen Nakiki SE mit einem Kupon von fast 10%. Es ist die erste Unternehmensanleihe im Bereich Bitcoin-Treasury in Deutschland und im DACH-Raum, wobei das Geschäftsmodell an der US-Aktie Strategy angelehnt ist. Andreas Männicke gibt seine Einschätzung für Krypto-Währungen und neue Krypto-Produkte auch in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de) und in seinem neuen EaststockTV-Video, Folge 263.

    Bitcoin zum Jahresbeginn deutlich erholt

    Die Kryptowährungen konsolidierten in den letzten 3 Monaten seit Oktober 2025 kräftig, was nun aber nach einer ausgeprägten Bodenbildung neue Chancen für den Einsteiger bietet. Der Bitcoin gab seitdem neuem Allzeit-Hoch Anfang Oktober 2025 von 125.000 USD auf 83.000 USD nach. Er erholte sich aber seit Jahresbeginn schon um 8,8%% von 87.500 auf 95.250 USD. Aber auch Osteuropa-Indices gingen zum Jahresbeginn durch die Decke wie der BTX-Index (Bulgarien) mit einem Plus von 20%, der ROTX-Index (Rumänien) mit einem Plus von 10% und der HTX-Index (Ungarn) mit einem Plus von 8% (siehe www.eaststock.de ).

    FED-Chef Gerome Powell durch Trump unter Druck

    Alle warten jetzt auf das neue Kryptogesetz in den USA und auch auf neue Impulse seitens der amerikanischen Notenbank FED, wobei hier im Moment der FED-Chef Gerome Powell von Trump angegriffen und wegen angeblich zu hohen Ausgaben beim Umbau der Notenbank verklagt wird. Es ist anzunehmen, dass Trump Powell spätestens Ende Mai dieses Jahres austauschen wird, um einen neuen FED-Chef einzusetzen, der die Zinsen nach seinem Wunsch schneller sinken wird. Damit gerät aber die Unabhängigkeit der Notenbank in Gefahr.

    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
