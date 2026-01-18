FAST 10 % ZINSEN – UND EINE BITCOIN-STRATEGIE OBENDRAUF: WARUM DIESE ANLEIHE AUFMERKSAMKEIT VERDIENT

Trump sorgte gleich zum Jahresbeginn für viel Aufsehen und Aufregung einerseits durch seine kühnen Pläne, Venezuela und Grönland wegen der Rohstoffvorkommen zu annektieren, auch wenn er andere Gründe dafür anführt, anderseits erwirkt Trump Strafermittlungen gegen den FED-Chef Gerome Powell, weil er angeblich zu hohen Kosten für den Umbau der Notenbank genehmigt hat. Im Grunde will Trump nur Powell dazu drängen, die Zinsen schneller zu senken, womit aber die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank FED gefährdet ist, was viele kritisch sehen. Gut wären aber sinkende Zinsen auch für Kryptowährungen, die Trump und seine Söhne jetzt umfangreich im eigenen Portfolio haben. Trump setzt jetzt aber auch auf US-Anleihen im Volumen von 100 Mio. USD.

Es gibt jetzt immer mehre attraktive Krypto-Produkte auf den Markt. Eine davon ist die neue Bitcoin-Treasury-Anleihe von dem deutschen Unternehmen Nakiki SE mit einem Kupon von fast 10%. Es ist die erste Unternehmensanleihe im Bereich Bitcoin-Treasury in Deutschland und im DACH-Raum, wobei das Geschäftsmodell an der US-Aktie Strategy angelehnt ist. Andreas Männicke gibt seine Einschätzung für Krypto-Währungen und neue Krypto-Produkte auch in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de) und in seinem neuen EaststockTV-Video, Folge 263.