Desert Gold: Aus einem Explorer wird ein ernsthafter Wertschöpfer

Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Meilenstein, da weiter Risiko aus der Aktie herausgenommen wird, und man gegenüber möglichen Joint-Venture Partnern oder größeren Rohstoffunternehmen glaubwürdiger und mit fundamental untermauerten wirtschaftlichen Zahlen auftreten kann.

​Das Management von DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) hat im November ein Update zu seiner PEA zum SMSZ-Projekt in Mali vorgelegt und auch bei seinem zweiten Projekt in der Elfenbeinküste gab man die weiteren Schritte bekannt.



25. November 2025 – Aktualisierte PEA für das SMSZ Goldprojekt in Mali mit verbesserten Zahlen



Nur vier Monate nach der ersten PEA legte Desert Gold mit der Veröffentlichung einer überarbeiteten Preliminary Economic Assessment (PEA) für seine Flaggschiff-Liegenschaft SMSZ Project im Westen Malis einen regelrechten Wirtschafts-Blockbuster vor: Bei einem konservativen Goldpreis von 2.850 USD pro Unze kommt die Studie auf einen nachsteuerlichen Net Present Value (NPV) von 61 Millionen USD und eine Internal Rate of Return (IRR) von starken 57%, mit einer erwarteten Kapitalrückzahlung bereits nach rund 2,5 Jahren.

Noch spektakulärer: Bei aktuellen Spot-Goldpreisen von 4.070 USD/oz schnellen die Kennzahlen in ungeahnte Höhen – NPV steigt auf 124 Mio. USD, IRR explodiert auf 101 % und die Paybackdauer sinkt weiter.

Diese aktualisierte PEA setzt mit einem deutlich erweiterten Produktionsprofil an den Barani und Gourbassi Deposits an. Durch die Verdopplung der verarbeiteten Tonnage auf rund 36 000 t/Monat und eine modulare Produktionsanlage, die über mehrere Zonen hinweg genutzt werden kann, hebt Desert Gold nicht nur die Effizienz, sondern auch das langfristige Cash-Flow-Potenzial seines Oxid-Goldprojekts messbar an.

Weniger als 10% der gesamten Goldressourcen des SMSZ-Projekts sind in dieser PEA berücksichtigt – Weiteres Upside-Potential daher enorm



Kernpunkte der Studie:

Gesamt enthaltene Ressourcen: ca. 130.700 Unzen Gold , davon 113.100 Unzen erwartete Produktion .

All-in-Sustaining-Kosten (AISC): ~1.137 USD/oz , signifikant unter aktuellen Goldpreisen.

Kapitalbedarf bleibt mit ~20 Mio. USD initial beherrschbar.



Jared Scharf, CEO des Unternehmens, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere bisherige Minenstrategie zu stärken. Da weniger als 10% der gesamten Goldressourcen des SMSZ-Projekts in diese Studie einbezogen wurden, besteht erhebliches Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern und den Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszuweiten. Der Bergbauansatz wurde bewusst so konzipiert, dass er aus verarbeitungstechnischer Sicht modular und flexibel bleibt, was uns im Verlauf des Projekts maximale operative Flexibilität verschafft. Die Einbeziehung von Gourbassi East in das aktuelle Modell sowie die Verdopplung der Produktion auf 36 Kilotonnen pro Monat sind ein weiterer wichtiger Schritt zur Verkürzung der Amortisationszeit und zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Die Exploration wird weiterhin eine wichtige Priorität in Barani, Gourbassi und Gourbassi East sein, wo mehrere Ziele in der Nähe der Mine ein klares Potenzial für eine rasche Erweiterung der zukünftigen Minenpläne bieten. In Verbindung mit zahlreichen Brownfield-Möglichkeiten in der Nähe der Barani-Startgrube sieht das Management eine hohe Wahrscheinlichkeit, diesen Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszuweiten.“

Quelle: Desert Gold - Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Minen Barani und Gourbassi West und East



Das SMSZ-Projekt wird voraussichtlich einen freien Cashflow nach Steuern in Höhe von insgesamt 126 Millionen Dollar generieren, was einem Durchschnitt von etwa 12,6 Millionen Dollar pro Jahr über die 10-jährige Lebensdauer der Mine entspricht.

Der Cashflow ist über die gesamte Projektlaufzeit hinweg im Allgemeinen stabil, wobei während des Übergangs zwischen dem Abbau in Barani und Gourbassi ein leichter Rückgang zu erwarten ist. Dies spiegelt die geplante Verlagerung und Inbetriebnahme der modularen Verarbeitungsanlage wider und ist bereits im Gesamtzeitplan und in den Finanzdaten berücksichtigt.

Auf seinem SMSZ Projekt hat DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) bislang 1,079 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold gemäß NI 43-101 nachweisen können, doch Bohrungen auch außerhalb der bislang bekannten Ressourcenzone zeigen, dass hier noch weiteres Potential für eine Steigerung vorhanden ist.

Nächste Schritte

Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Partnern, um die Finanzierung für den möglichst baldigen Baubeginn in Barani East sicherzustellen. Das Unternehmen prüft derzeit eine Reihe von Finanzierungsoptionen und hofft, dem Markt in naher Zukunft wesentliche Hinweise zu diesem Thema geben zu können. Bestimmte Vorbereitungsarbeiten für den Bergbau haben am Standort Barani bereits begonnen, darunter die Fertigstellung des Sicherheitszauns um die Startgrube in Barani East.

Weitere geotechnische Arbeiten an der Grube Barani East werden in Betracht gezogen, da das Management der Ansicht ist, dass es eine Möglichkeit gibt, das Grubendesign weiter zu optimieren, mit dem primären Ziel, die Grube zu vertiefen und das Abraumverhältnis gegenüber dem bestehenden PEA-Modell zu reduzieren.

Für die Lagerstätten Barani Small Mine Permit und Gourbassi West/West North sowie Gourbassi East wurden neue Bohrprogramme konzipiert, um die Ausdehnung entlang starker Streichrichtungen und in die Tiefe bekannter Goldzonen zu untersuchen, mit dem Ziel, bestehende Goldzonen zu erweitern und neue Goldzonen in den Minenplan aufzunehmen.

Tiegba-Goldprojekt jetzt „on the move“

19. September 2025 – Desert Gold skizziert Phase-1-Exploration beim Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste

Auch beim zweiten Projekt von DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) geht es voran.



Mit einer überraschenden strategischen Offensive hat Desert Gold am 19. September die nächste Wachstumsstufe eingeleitet: Nach dem Einstieg in das 297 km² große Tiegba-Goldprojekt in der Elfenbeinküste gibt das Unternehmen nun die konkreten Pläne für Phase 1 der Exploration bekannt – und entfacht damit einen neuen Höhepunkt in seiner Westafrika-Geschichte.

Das Tiegba-Projekt, strategisch entlang einer nordöstlich verlaufenden Scherkorridorstruktur gelegen, wird in Angriff genommen: Desert Gold plant ein kombinertes Programm aus Kartierungen, geochemischen Surveys, hochauflösender Drohnen-Aeromagnetik und breit angelegten Luftkernbohrungen, um die bisher weitestgehend unerforschte Goldanomalie erstmals ins Visier zu nehmen.

CEO Jared Scharf betonte den „riesigen Entdeckungs-Hebel“, der in diesem Projekt schlummert. Historische Daten und Vor-Ort-Analysen wecken laut Unternehmensseite Signale für eine potenzielle Großentdeckung – ein Szenario, das die ohnehin schon bullischen Perspektiven im Goldsektor weiter anheizen dürfte.

Highlights des Tiegba-Programms:

Großflächige Scherstrukturen (>10 km), die Goldkonzentration begünstigen.

Starke geologische Parallelen zu bekannten Lagerstätten wie Bonikro/Agbaou .

Nur ein Bruchteil des Konzessionsgebiets bislang untersucht – massives First-Mover-Potenzial.

Dieser Move markiert nicht nur eine geografische Erweiterung des Portfolios jenseits des Kernprojekts in Mali, sondern signalisiert auch eine neue Explorations-Dynamik, mit der Desert Gold sich als ernstzunehmender Spieler in Westafrika positioniert.

Die BASICS und HIGHLIGHTS von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)

✅ Rund 45% aller Aktien sind lt. Angaben des Unternehmens in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!

✅ Exploration auf dem Tiegba Projekt wird vorangetrieben

✅ Eine neue PEA zum SMSZ-Projekt wurde soeben (November 2025) vorgelegt

✅ Aktuelle sehr niedrige Bewertung von unter 15 USD/oz Gold, während Übernahmen in diesem Goldgebiet seit dem Jahr 2012 bei im Schnitt mit 73 USD/oz stattgefunden haben

✅ Aktuelle Resource: 1,079 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold. Potential für Steigerung vorhanden

✅ Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien

✅ Zu den Projektnachbarn zählen u.a. Barrick Mining, Endeavour Mining, B2 Gold, und Allied Gold Corp.

✅ Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird





MAJORS WIE BARRICK, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die Liegenschaft von Desert Gold in Mali liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Mining) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.

Quelle: Desert Gold Ventures

Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Mining (Market Cap: 114 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 8,5 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 4,7 Milliarden. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 21 Mio. CAD.

Fazit – Aus einem Explorer wird ernsthafter Wertschöpfer

Mit der Tiegba-Exploration in der Elfenbeinküste und der überarbeiteten PEA für SMSZ in Mali demonstriert Desert Gold Ventures einen beeindruckenden Doppel-Catalyst:



👉 Favorisierte Risiko-Diversifikation durch Expansion in neue Goldjurisdiktionen –

Und



👉 massive wirtschaftliche Hebelwirkung durch ein potenziell hochprofitables Projekt in Westafrika.

Für Anleger heißt das: Desert Gold liefert nicht nur Explorations-Geschichten, sondern greifbare wirtschaftliche Werte – genau das, was den Nerv von Zockern und Long-Term-Value-Investoren gleichermaßen trifft.

