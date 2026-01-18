57 0 Kommentare EVE Energy eröffnet erste Leuchtturmfabrik für zylindrische Batterien

Revolution in der Batteriefertigung: EVE Energy verbindet KI, grüne Effizienz und Mensch-Maschine-Synergie in der ersten globalen Leuchtturmfabrik für zylindrische Zellen.

EVE Energy hat die weltweit erste Leuchtturmfabrik für zylindrische Batterien eröffnet, anerkannt vom Weltwirtschaftsforum und McKinsey & Company.

Die Fabrik nutzt über 40 digitale Lösungen für eine durchgängige intelligente Transformation und hohe Produktionseffizienz.

EVE Energy hat eine Produktionslinie für zylindrische Hochgeschwindigkeitsbatterien mit einer Kapazität von 300 Batterien pro Minute eingeführt.

Ein KI-gestütztes Qualitätskontrollsystem sorgt für eine Erstausbeute von über 97 % und eine 100-prozentige Inspektion ohne Fehlentscheidungen.

Von 2022 bis 2025 reduzierte EVE Energy die CO2-Emissionen pro Einheit um über 60 % und den Energieverbrauch um mehr als 55 %.

EVE fördert die Synergie zwischen Mensch und Maschine durch AR-Schulungen und eine Sicherheitsplattform mit über 1.000 intelligenten Sensoren, was zu null Produktionsunfällen führt.





