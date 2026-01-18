Postal Realty: Solides Geschäft sorgt für hohe und stabile Dividenden

Dieser REIT hebt sich durch seine außergewöhnliche Planbarkeit und niedrige Volatilität ab, da der Hauptmieter des Unternehmens der US-Postdienstleister United States Postal Service (USPS) ist – ein staatlicher Mieter mit langfristigen, stabilen Mietverhältnissen. Während Ambev von wirtschaftlichen und steuerlichen Risiken beeinflusst wird, bietet PRT eine solide Einkommensquelle ohne diese Unwägbarkeiten.

In der vergangenen Woche haben wir uns hier im Dividenden-Radar mit Ambev beschäftigt, dem brasilianischen Getränkekonzern, der durch die neue Steuerpolitik des Landes leider etwas an Attraktivität eingebüßt hat. Heute richten wir den Blick auf einen anderen Dividendenwert, der in vielerlei Hinsicht ein sicherer Hafen für Einkommensinvestoren ist: Postal Realty Trust (PRT).

Postal Realty Trust ist ein REIT, der sich fast vollständig auf die Immobilienvermietung an den USPS konzentriert. Der große Vorteil: Als staatlicher Mieter bietet USPS eine extrem niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit und eine stabile Einnahmequelle. Die langfristigen Mietverträge mit dem USPS geben den Anlegern eine hohe Sicherheit, da der Postdienst in den USA nach wie vor unverzichtbar und politisch abgesichert ist.

Es gibt zwar anhaltende politische Debatten darüber, wie der USPS effizienter und finanziell nachhaltiger werden kann. Diese Reformbemühungen können zum einen langfristig helfen, den Dienst finanziell stabiler zu machen. Sie können aber auch dazu führen, dass Standorte geschlossen, konsolidiert oder anderes genutzt werden – was potenziell Mietvertragsveränderungen für Immobilien wie die von Postal Realty Trust bedeuten könnte. Bei allen Sparplänen: Eine Resolution des US-Repräsentantenhauses fordert ausdrücklich, den USPS als staatliche Einrichtung zu erhalten und nicht zu privatisieren.

Dividende

Für Postal Realty Trust bedeutet das letztendlich langfristig planbare Cashflows, stabile Mietverhältnisse und geringe Marktrisiken durch den Staatsmieter. Der REIT wurde 2018 gegründet, schüttet seit 2019 Dividenden aus und hat diese seither kontinuierlich zum Jahresbeginn gesteigert. Aktuell betreibt PRT ein Portfolio von mehr als 1.000 Immobilien in den USA. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von Immobilien, die für den Postdienst notwendig sind, darunter Verteilzentren und Filialen in städtischen und ländlichen Regionen.

Als REIT ist Postal Realty Trust verpflichtet, mindestens 90 Prozent seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auszuschütten. Dabei verfolgt PRT eine klare Dividendenstrategie mit Fokus auf stabilen und kontinuierlichen Ausschüttungen. Im Oktober 2025 wurde eine Dividende von 0,2425 US-Dollar ausgeschüttet, sodass sich für 2025 eine Jahresdividende von 0,97 US-Dollar ergeben hat. Gemessen am Schlusskurs 2025 entspricht das einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent. Die nächste Ausschüttung (und Erhöhung) erfolgt voraussichtlich Ende Februar.

Angesichts der stabilen Einnahmen und des soliden Geschäftsmodells von Postal Realty Trust ist auch in den kommenden Jahren mit stabilen Ausschüttungen zu rechnen. Zwar kann es in einigen Jahren zu geringfügigen Schwankungen kommen, doch die Planbarkeit und das geringe Risiko machen den REIT zu einem zuverlässigen Dividendenwert.

Analystenmeinungen: Dividendenpotenzial und Risikoanalyse

Die Analysten sind überwiegend positiv gegenüber Postal Realty Trust eingestellt. Besonders hervorgehoben wird die stabile Mietstruktur und der staatliche Mieter als Risikominimierer. Die 7 von MarketScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, raten im Schnitt zum Aufstocken. Ihr mittleres Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 5 Prozent. Der Aktienkurs des Investment-Trusts hat innerhalb von 12 Monaten knapp 34 Prozent gewonnen.

Gleichzeitig wird die vergleichsweise hohe Dividendenrendite von den Analysten als attraktiv bewertet, vor allem für Anleger, die in einem Markt nach sicheren, aber nicht allzu niedrig rentierenden Assets suchen. Die geringe Schwankungsanfälligkeit des Unternehmens im Vergleich zu anderen Immobilien-REITs ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende mit Postal Realty Trust

Anleger, die mit Postal Realty auf jährliche Dividendeneinnahmen von 12.000 Euro kommen wollen, benötigen dafür etwa 14.400 Anteilsscheine des Unternehmens. Bei einem Kurs von 17,22 US-Dollar ist also ein Investment von 252.000 US-Dollar erforderlich, das entspricht etwa 217.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei Ambev waren es im Radar der vergangenen Woche rund 227.000 Euro. Der Einsatz beim REIT Universal Health Realty Income Trust (UHT, hier im Radar), der mit einer höheren Dividendenrendite punktet, betrug lediglich 160.000 Euro und beim REIT Two Harbors (hier im Radar), der mit einer Traum-Rendite von 17 Prozent glänzt, aber auch viel Risiko mit sich bringt, lediglich 76.000 Euro.

Steuerliche Behandlung der Dividenden

Deutsche Aktionäre zahlen auf US-Dividenden insgesamt die üblichen 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent auf die Abgeltungsteuer), wodurch sich die deutsche Steuerlast leicht von 25 Prozent auf 26,375 Prozent erhöht. Der Prozess ist so gestaltet, dass die jeweilige Bank automatisch 15 Prozent der Dividende in die USA als Quellensteuer abführt. Die restlichen 11,375 Prozent werden dann in Deutschland einbehalten.

Ein Beispiel: Bei 100 Euro Dividende gehen 15 Euro an den US-Fiskus. In Deutschland fallen insgesamt 26,38 Euro Steuern an. Da die 15 Euro angerechnet werden, zieht die Bank nur noch die restlichen 11,38 Euro ab. Am Ende landen also 73,62 Euro auf Ihrem Konto. Weggelassen bei dieser Berechnung habe ich die gegebenenfalls anfallende Kirchensteuer, sowie mögliche Transaktionskosten.

Fazit: Stabilität und hohe Dividende – ideal für Einkommensinvestoren

Postal Realty Trust bleibt eine sehr attraktive Option für einkommensorientierte Anleger, die auf Stabilität und Berechenbarkeit setzen. Die überdurchschnittliche Dividendenrendite von 6,0 Prozent und die langfristigen Mietverträge mit einem staatlichen Mieter machen den REIT zu einem soliden Wert im Immobilienbereich. Für Anleger, die auf regelmäßige Einkünfte setzen, bietet PRT eine sichere und attraktive Möglichkeit, mit geringem Risiko in den US-Immobilienmarkt zu investieren.

Die steuerlichen Veränderungen (insbesondere die Quellensteuer in den USA) sollten jedoch beachtet werden, aber insgesamt bleibt Postal Realty Trust ein verlässlicher Dividendenwert in einem defensiven Sektor.

Übersicht zur Dividende von Postal Realty*

Marktkapitalisierung: 457 Millionen US-Dollar (394 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 6 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 6 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 7 Jahre in Folge

Zeitplan

22.10.2025: Dividendenankündigung

04.11.2025: Ex-Tag, Record Day

28.11.2025: Dividendenzahlung (die nächste Ausschüttung erfolgt voraussichtlich Ende Februar)

* Quelle: Postal Realty, wallstreetONLINE.

Geschäftsjahr* Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2028e 6,00e 1,05e 2027e 5,71e 1,00e 2026e 5,65e 0,99e 2025 6,01 0,97 2024 7,37 0,96 2023 6,53 0,95 2022 6,37 0,925 2021 4,47 0,885 2020 4,68 0,79 2019 1,20 0,203

* Quellen: PRT, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.