Erfolg für Rechtspopulist bei Wahl in Portugal

LISSABON (dpa-AFX) - Der Rechtspopulist André Ventura hat bei der Präsidentenwahl in Portugal nach Medienprognosen die Stichwahl am 8. Februar erreicht. Nach einer Erhebung des als sehr zuverlässig geltenden Fernsehsenders RTP erhielt Ventura am Sonntag zwischen 20 und 24 Prozent der Stimmen. Demnach kam er auf Platz zwei hinter Antonio José Seguro von der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei (PS). Andere Medien hatten ähnliche Zahlen.

Das gute Abschneiden des 43-jährigen Ventura im Kampf um die Nachfolge des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa (77) untermauert im EU-Land den rasanten Aufstieg der Rechtspopulisten. Nur sechs Jahre nach ihrer Gründung war Venturas Partei Chega (Es reicht) erst im Mai vorigen Jahres bereits zur zweitstärksten Kraft im Parlament in Lissabon avanciert.