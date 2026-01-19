Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Douglas, Coca-Cola HBC und BHP sowie frische Kunjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Trading Statement
09:30 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen
22:30 Uhr, Großbritannien: BHP, Q2-Produktionsbericht
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
03:00 Uhr, China: BIP Q4/25
03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 12/25
03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 12/25
03:00 Uhr, China: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25
05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 11/25
05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
