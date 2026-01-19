3 % Dividende war gestern: So kommen Anleger heute auf bis zu 12 %

Dividenden gelten für viele Anleger als verlässliche Einkommensquelle. Die Realität sieht nüchtern aus: Die meisten Dividendenaktien liefern heute 2-4 % pro Jahr, damit bleibt der laufende Ertrag überschaubar – selbst bei großen Portfolios.

Wer höhere Dividenden sucht, greift oft zu Hochdividenden-Aktien. Doch Ausschüttungen von über 8 % entstehen häufig durch fallende Kurse. Die hohe Rendite ist dann kein Vorteil, sondern ein Warnsignal, denn laufende Erträge werden oft mit fallenden Kursen bezahlt.

Während viele Anleger hier feststecken, hat sich im Hintergrund eine andere Ertragsquelle etabliert: laufende Zahlungen von 8-12 % pro Jahr, monatlich oder sogar täglich ausgeschüttet und ganz ohne Börsenschwankungen.

Das Wichtigste in Kürze

Dividenden liefern meist nur 2-4 % und reichen selten für spürbares laufendes Einkommen.

Festverzinsliche Anlagen ermöglichen 8-12 % laufende Erträge, unabhängig von Börsenschwankungen.

Bereits ab ca. 300.000 € investiertem Kapital kann daraus ein relevantes Zusatzeinkommen von bis zu 36.000 € entstehen.

Dividendenfalle statt Einkommen: Warum 2-4 % nicht reichen

Dividenden gelten als klassischer Weg zu passivem Einkommen. In der Realität liefern die meisten soliden Dividendenaktien jedoch nur 2-4 % pro Jahr – solide, aber weit entfernt von echtem Einkommenspotenzial.

Ein kurzes Beispiel zeigt das Problem: Bei 100.000 Euro Depotwert entsprechen 4 % gerade einmal 4.000 Euro im Jahr. Selbst bei 300.000 Euro sind es rund 12.000 Euro jährlich. Das reicht weder für finanzielle Freiheit noch für ein echtes passives Einkommen.

Hinzu kommt: Dividenden sind nicht garantiert. Unternehmen können Ausschüttungen jederzeit kürzen oder streichen – oft genau in wirtschaftlich schwierigen Phasen. Das Ergebnis ist ein Einkommen, das weder hoch genug noch verlässlich planbar ist.

Hochdividenden-Aktien: Hohe Rendite, schwache Realität

Dividendenrenditen von über 7 % wirken bei Aktien attraktiv, sind in der Praxis jedoch oft ein Warnsignal. Der Grund: Eine hohe Dividendenrendite entsteht häufig nicht durch steigende Ausschüttungen, sondern durch fallende Kurse.

Sinkt der Aktienkurs, steigt die Dividende prozentual – obwohl der reale Wert des Investments schrumpft. Anleger erhalten zwar laufende Zahlungen, verlieren aber gleichzeitig Kapital. In vielen Fällen übersteigen die Kursverluste langfristig die Dividenden.

Aktien mit dauerhaft hoher Dividendenrendite leiden häufig unter:

rückläufigen Gewinnen

strukturellen Geschäftsproblemen

hoher Verschuldung

Wird die Dividende später gekürzt oder gestrichen, zeigt sich das volle Risiko: ein geschrumpftes Kapital ohne nachhaltige Ertragsbasis.

Entscheidend ist daher nicht die Dividendenhöhe allein, sondern die Gesamtrendite aus Ausschüttung und Kursentwicklung und genau hier enttäuschen viele Hochdividenden-Aktien.

Die bessere Alternative: planbare Renditen mit Festzinsanlagen

Genau an diesem Punkt suchen viele Anleger nach einer Alternative, indem sie ihr Portfolio gezielt ergänzen. Festzinsanlagen dienen dabei als separate Ertragskomponente mit 8-12 % Rendite, unabhängig von Dividenden und Kursentwicklungen.

Der Unterschied liegt im Mechanismus:

Die Rendite entsteht nicht durch Kurssteigerungen, sondern durch laufende Zinszahlungen, die vertraglich festgelegt sind. Je nach Struktur werden diese monatlich oder sogar täglich ausgezahlt – planbar und nachvollziehbar.

Was das konkret bedeutet, zeigt ein einfaches Beispiel:

300.000 € investiertes Kapital bei 12 % Rendite

ergibt rund 36.000 € laufende Erträge pro Jahr

das entspricht etwa 3.000 € pro Monat

Damit wird deutlich:

Schon Vermögen im Bereich von 300.000 bis 500.000 Euro kann über feste Zinsen ein Einkommensniveau erreichen, das mit klassischen Dividendenstrategien nur schwer oder gar nicht realistisch abbildbar ist. Bereits dieses zusätzliche Einkommen reicht, um die Arbeitszeit deutlich zu reduzieren oder den Job ganz aufzugeben.

Genau deshalb nutzen viele Anleger Festzinsanlagen nicht als Ersatz, sondern als Beimischung: Aktien bleiben für langfristiges Wachstum zuständig, während feste Zinsen gezielt passives Einkommen liefern, welches eine Dividendenstrategien in dieser Größenordnung oft nicht erreichen.

Fazit: Mehr Einkommen durch den richtigen Baustein

Dividenden bleiben ein sinnvoller Bestandteil vieler Portfolios – als Qualitätsmerkmal solider Unternehmen und als langfristige Ertragsquelle. Für den Aufbau eines spürbaren, planbaren Einkommens stoßen sie jedoch häufig an klare Grenzen.

Moderne festverzinsliche Anlagen können genau diese Lücke schließen: Sie liefern regelmäßige Ausschüttungen, deutlich höhere laufende Erträge und funktionieren unabhängig von Börsenschwankungen. Als gezielte Beimischung ergänzen sie Aktien und ETFs um eine Einkommenskomponente, die klassische Dividenden oft nicht leisten können.

Welche Anbieter sich dafür eignen und wie sich ein solches Festzins-Portfolio sinnvoll aufbauen lässt, zeigt der Vergleich der sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen als Orientierung für Anleger, die ihr Einkommen gezielt steigern möchten.