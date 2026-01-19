AV-Comparatives veröffentlicht Consumer Summary Report 2025

INNSBRUCK, Österreich, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, die international anerkannte unabhängige Autorität auf dem Gebiet der Cybersicherheitstests, hat seinen Consumer Summary Report 2025 veröffentlicht, der einen umfassenden Überblick über die Leistung führender Consumer-Sicherheitsprodukte für Windows bietet. Der Bericht fasst ein ganzes Jahr strenger, wissenschaftlich fundierter Tests zusammen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen sollen, wirksame und zuverlässige Cybersicherheitslösungen zu finden.

Der Consumer Summary Report fasst die Ergebnisse der 2025 Consumer Main-Test Series von AV-Comparatives zusammen, in der 19 weit verbreitete Sicherheitsprodukte bewertet wurden. Getestet wurden der reale Schutz vor aktuellen Internet-Bedrohungen, die Malware-Erkennungsfunktionen, die Widerstandsfähigkeit gegen fortgeschrittene Angriffe, die Auswirkungen auf die Systemleistung und die Häufigkeit von Fehlalarmen. Alle Tests wurden mit transparenten Methoden unter realen Bedingungen durchgeführt, um unvoreingenommene und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.

Wichtigste Ergebnisse

Am besten bewertete Produkte 2025

Produkte, die in allen Testkategorien eine konstant hohe Leistung gezeigt haben, wurden mit dem angesehenen Top-Rated Product Award von AV-Comparatives ausgezeichnet. Für das Jahr 2025 waren dies: Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Bitdefender Total Security, ESET HOME Security Essential, G DATA Total Security, Kaspersky Premium und Norton Antivirus Plus.

Kategorie-Auszeichnungen

Um herausragende Leistungen in bestimmten Bereichen zu würdigen, vergab AV-Comparatives Gold-, Silber- und Bronzeauszeichnungen in einzelnen Testkategorien:

Schutz in der realen Welt : Gold – Norton; Silber – Bitdefender; Bronze – Avira, Kaspersky, McAfee

: Gold – Norton; Silber – Bitdefender; Bronze – Avira, Kaspersky, McAfee Schutz vor Malware : Gold – Kaspersky; Silber – G DATA; Bronze – Bitdefender

: Gold – Kaspersky; Silber – G DATA; Bronze – Bitdefender Perfomance (geringe Auswirkungen auf das System) : Gold – Avast & AVG; Silber – Norton; Bronze – McAfee

: Gold – Avast & AVG; Silber – Norton; Bronze – McAfee Erweiterter Schutz vor Bedrohungen : Gold – Bitdefender und ESET

: Gold – Bitdefender und ESET Falsche Positivmeldungen: Gold – Kaspersky; Silber – Total Defense; Bronze – Bitdefender

Die Auszeichnungen spiegeln nicht nur starke Schutzfunktionen wider, sondern auch einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Systemeffizienz, also auf wesentliche Faktoren für alltägliche Benutzerinnen und Benutzer.

Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit

Zusätzlich zu den technischen Tests umfasst der Bericht eine strukturierte Überprüfung der Benutzeroberfläche für jedes Produkt, bei der die Installation, die Konfigurationsoptionen, die Warnmeldungen und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit bewertet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bewertungen sowohl die Wirksamkeit der Sicherheit als auch die praktische Anwendbarkeit widerspiegeln.

Unabhängige Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher

„Der Consumer Summary Report 2025 zeigt, dass viele Anbieter weiterhin ein sehr hohes Schutzniveau bieten", sagt Andreas Clementi, CEO und Gründer von AV-Comparatives. „Unser Ziel bleibt es, unabhängige, transparente Tests anzubieten, die es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, fundierte Sicherheitsentscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Daten zu treffen."

Der Consumer Summary Report 2025 steht unter

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2025/ zum kostenlosen Download bereit.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2608678/5717793/AV_Comparatives_Logo.jpg

