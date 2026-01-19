    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCHAR Technologies AktievorwärtsNachrichten zu CHAR Technologies
    Unentdeckte Energie-Aktie für den KI-Boom! Char Technologies mit Durchbruch in 2026!

    Investoren stürzen sich in 2026 wieder auf Energie-Aktien, die vom KI-Boom in den USA profitieren. Beispielsweise ist Bloom Energy im noch jungen Jahr bereits um über 50 % explodiert. Mit einem Wert von 35 Mrd. USD ist das Unternehmen allerdings …

    Foto: esg-aktien.de
    Investoren stürzen sich in 2026 wieder auf Energie-Aktien, die vom KI-Boom in den USA profitieren. Beispielsweise ist Bloom Energy im noch jungen Jahr bereits um über 50 % explodiert. Mit einem Wert von 35 Mrd. USD ist das Unternehmen allerdings alles andere als ein Schnäppchen. Eine noch unentdeckte Perle in diesem Bereich ist Char Technologies. Die Kanadier produzieren Kohle- und Gasersatz aus Reststoffen. Dabei wird nicht mehr geforscht, sondern im laufenden Jahr im industriellen Maßstab produziert. Die Aktie erscheint viel zu günstig und sollte in 2026 durchstarten.

    Verfasst von ESG Aktien
