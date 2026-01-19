    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    GA-ASI führt mit MQ-20 Avenger(R) weitere autonome Luftabfangmanöver in unternehmensfinanzierter Demo durch

    SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 18. Januar 2026 / In seiner jüngsten Demonstration der fortschrittlichen Autonomieentwicklung hat General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) erfolgreich einen autonomen Flug mit seinem MQ-20 Avenger-Jet durchgeführt, der mit der neuesten staatlichen Referenz-Autonomiesoftware ausgestattet ist. Der Test umfasste einen Live-Einsatz zwischen der MQ-20 und einem von einem menschlichen Piloten gesteuerten „Angreifer“-Flugzeug und unterstrich die fortschrittliche Reife autonomer Systeme, die nahtlose Integration von Missionselementen und die Fähigkeit der Autonomie, Bord-Sensoren zu nutzen, um unabhängige Entscheidungen zu treffen und komplexe Aufgaben auszuführen.

     

    Der Avenger-Jet von GA-ASI dient seit mehr als fünf Jahren als Ersatz für das Collaborative Combat Aircraft (CCA), sowohl vor als auch nach der Einführung der speziell entwickelten Flugzeuge XQ-67A und YFQ-42A von GA-ASI. Die jüngste Avenger-Demonstration begann mit der Planung in der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), gefolgt vom Laden des Missionsprofils auf die MQ-20. Nach dem Start bestätigte das Team die erfolgreiche Übertragung zwischen den Systemen für Missionsautonomie und Flugautonomie und demonstrierte damit die Fähigkeit der Systeme, sich dynamisch an die Missionsanforderungen anzupassen. Die MQ-20 zeigte, dass sie die vom Betreiber festgelegten Keep-Out-Zonen (KOZ) und Keep-In-Zonen (KIZ) einhielt und diese während aller Missionsphasen mied. Mit anderen Worten: Das Flugzeug flog genau dorthin, wo es hinfliegen sollte, und hielt sich von Bereichen fern, in denen es nicht fliegen sollte.

     

    Einer der Höhepunkte der Demonstration war der Einsatz eines Live-IRST-Sensors (Infrared Search and Track) von Anduril durch die MQ-20, um ein Live-Zielflugzeug im Flug passiv zu erfassen. Anhand dieser Sensordaten erstellte das autonome System eigenständig eine Flugbahn, berechnete eine Abfanglösung und simulierte den Abschuss einer Waffe auf ein Live-Ziel – und demonstrierte damit die Fähigkeit des autonomen Systems, sich ohne menschliches Eingreifen mithilfe von Bordsensoren und eigener Logik einem Ziel zu nähern. Der simulierte Schuss hätte, wenn er real gewesen wäre, das Ziel zerstört.

