    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarlsberg (B) AktievorwärtsNachrichten zu Carlsberg (B)

    Streeck

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Alkohol liegt bei jungen Leuten im Trend

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückgang des Bierabsatzes spiegelt gesellschaftlichen Trend.
    • Jüngere Menschen trinken bewusster, Alkohol weniger wichtig.
    • Politik soll begleitete Trinken für Jugendliche abschaffen.
    Streeck - Weniger Alkohol liegt bei jungen Leuten im Trend
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/MESCHEDE/KREUZTAL (dpa-AFX) - Der drastische Rückgang des Bierabsatzes in Deutschland passt nach Ansicht des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu einem gesellschaftlichen Trend. "Gerade bei vielen jüngeren Menschen sehen wir einen bewussteren Umgang mit Gesundheit. Alkohol spielt für einen wachsenden Teil keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle", sagte Hendrik Streeck der Deutschen Presse-Agentur.

    Das sei aus medizinischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen. "Alkohol ist kein harmloses Genussmittel, sondern kann eine Vielzahl schwerer Erkrankungen auslösen - von Krebs bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen." Jeder Schritt hin zu weniger Konsum sei deshalb ein Gewinn für die Gesundheit. Ein großer Teil der Jugendlichen trinke heute keinen oder nur sehr selten Alkohol. Zugleich gebe es eine kleinere Gruppe, die sich nach wie vor regelmäßig in den Rausch trinkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pernod-Ricard SA!
    Short
    79,82€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    69,71€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 12,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Das ist ein echtes Problem, weil größere Mengen Alkohol in jungen Jahren erhebliche Folgen für die körperliche und insbesondere die neurologische Entwicklung haben können - und weil sich junge Körper an hohe Alkoholmengen schneller gewöhnen", sagt Streeck. Deshalb seien hier alle gefragt: Eltern, das soziale Umfeld, Schulen, auch Influencer in den sozialen Medien.

    Streeck: Begleitetes Trinken zügig abzuschaffen

    Streeck sieht auch Handlungsbedarf der Politik. "Aus meiner Sicht gehört dazu, das begleitete Trinken zügig abzuschaffen." Alkohol sei ein Gesundheitsrisiko gerade für Heranwachsende, "und so sollten wir damit auch umgehen".

    Der Bundesrat hatte Ende September 2025 auf Initiative mehrerer Länder eine Entschließung gefasst. Damit forderte er die Bundesregierung auf, im Jugendschutzgesetz eine Ausnahme zu streichen, die 14- und 15-Jährigen Alkohol in Begleitung einer erwachsenen "sorgeberechtigten Person" erlaubt.

    Jugendliche dürfen regulär ab 16 Jahren Bier, Wein und Sekt kaufen und trinken. In der Begleitung einer "sorgeberechtigten Person" ist es aber schon ab 14 Jahren erlaubt - auch in Gaststätten oder in der Öffentlichkeit.

    Die Großbrauereien Veltins und Krombacher haben bei ihren Bilanzen für das Jahr 2025 von einem drastischen Rückgang beim Konsum von alkoholhaltigem Bier in Deutschland berichtet. Beide Brauer wollen ihr Angebot an alkoholfreien Bieren ausbauen. Veltins schätzt den Rückgang im deutschen Biermarkt 2025 auf mehr als sechs Prozent und damit auf ein bisher nicht gekanntes Ausmaß. Krombacher zählte eine deutlich gesunkene Kaufbereitschaft für alkoholhaltige Getränke, gedämpfte Konsumstimmung und Probleme der Gastronomie auf./vd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 114,4 auf Lang & Schwarz (18. Januar 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 41,91 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0572. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,778GBP. Von den letzten 9 Analysten der Diageo Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -9,81 %/+22,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Streeck Weniger Alkohol liegt bei jungen Leuten im Trend Der drastische Rückgang des Bierabsatzes in Deutschland passt nach Ansicht des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu einem gesellschaftlichen Trend. "Gerade bei vielen jüngeren Menschen sehen wir einen bewussteren Umgang mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     