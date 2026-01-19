    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    Flughafen Stuttgart schreibt 2025 wohl schwarze Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stuttgarter Flughafen 2025: Gewinn nach Verlustjahren.
    • Umsatz steigt um 3%, Fluggäste auf 9,6 Millionen.
    • 2026: Herausforderungen, mögliche Rückkehr in Verluste.
    Flughafen Stuttgart schreibt 2025 wohl schwarze Zahlen
    Foto: Fraport AG

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Stuttgarter Flughafen hat 2025 nach eigenen Angaben wohl nach Jahren in der Verlustzone wieder einen Gewinn gemacht. "Wir machen gerade einen Jahresabschluss, aber wir sehen schon, dass wir wahrscheinlich ein Jahr früher Profitabilität erreicht haben", sagte Flughafen-Chef Ulrich Heppe der Deutschen Presse-Agentur.

    Im April vergangenen Jahres hatte eine Sprecherin noch mitgeteilt, dass der Flughafen voraussichtlich 2026 wieder schwarze Zahlen schreiben werde. "Wir freuen uns, dass die schwarze Null ein Jahr früher kommt als ursprünglich geplant", sagte Heppe.

    Beim Umsatz erwarte der Flughafen einen Anstieg von circa drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 lag er bei 278,2 Millionen Euro. Die Anzahl der Fluggäste sei im vergangenen Jahr von 9,1 Millionen auf 9,6 Millionen gestiegen, sagte Heppe.

    Vor Corona hatte der Flughafen noch 12,7 Millionen Fluggäste verzeichnet. 2019 lag der Umsatz bei 300 Millionen Euro und der Gewinn bei 50 Millionen Euro. In den folgenden Jahren schrieb der Flughafen stets Verluste, wobei sich diese kontinuierlich verringerten. 2020 betrug der Verlust rund 97 Millionen Euro. 2024 lag das Minus noch bei 6,1 Millionen Euro.

    Mit Kostendisziplin gegengesteuert

    Eigentlich habe der Flughafen für das vergangene Jahr noch mit einem geringen Verlust im einstelligen Millionenbereich gerechnet, sagte Heppe. Doch der Flughafen habe mit einem Ergebnissicherungsprogramm gegensteuern können. So habe es unter anderem einen Einstellungsstopp gegeben. Alle Bereiche hätten einen Beitrag leisten müssen. "Kostendisziplin ist das Wichtigste", sagte Heppe.

    Mit Blick auf 2026 sagte Heppe: "Dieses Jahr ist eine Herausforderung." Aus Kostengründen werde an Geschäftsreisen gespart und auch bei den Privatreisen werde gespart. Für 2026 rechnete der Flughafen-Chef mit einem leichten Rückgang bei den Passagieren auf 9,4 Millionen. "Das ist der angespannten wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg geschuldet", sagte Heppe.

    Die schwarze Null auch in diesem Jahr zu wiederholen, werde schwierig. "Es kann sein, dass wir da auch wieder leicht in die Minuszone rutschen", sagte Heppe. Aber der Flughafen arbeite natürlich daran, die schwarze Null zu halten. Er wolle auch in diesem Jahr Gas geben und mit dem Ergebnissicherungsprogramm weitermachen, sagte Heppe. Betriebsbedingte Kündigungen werde es keine geben, versicherte er./rwi/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 74,00 auf Lang & Schwarz (18. Januar 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,84 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -17,57 %/+21,62 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
