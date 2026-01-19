Verfahren der Verbraucherzentralen gegen Meta soll im Februar fortgesetzt werden
- Verfahren gegen Meta wird am 27. Februar fortgesetzt.
- Klage wegen Datenpanne von über 530 Millionen Nutzern.
- Mehr als 14.000 Verbraucher unterstützen die Klage.
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Verfahren des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen die Facebook-Muttergesellschaft Meta in Irland soll am 27. Februar in Hamburg fortgesetzt werden. Das teilte das Hanseatische Oberlandesgericht auf Anfrage mit. Mit einem Urteil an dem Tag rechnet das Gericht nicht.
Hintergrund der Musterfeststellungsklage - umgangssprachlich Sammelklage - ist eine Datenpanne zwischen Mai 2018 und September 2019 bei Facebook. Die Daten von mehr als 530 Millionen Nutzern verbreiteten Kriminelle anschließend im April 2021 im Darknet. Der "Verbraucherzentrale Bundesverband" (vzbv) wirft Meta unter anderem Verstöße gegen das Datenschutzrecht vor.
Am ersten Verhandlungstag am 10. Oktober 2025 blieb unklar, ob das Oberlandesgericht überhaupt für die Klage zuständig ist. Der Vorsitzende Richter zweifelte daran. Er beendete die Verhandlung vorzeitig - was aber damit zusammenhing, dass Anwälte der Verbraucherzentrale neue Anträge einbrachten, die von der Klageschrift abwichen.
Meta bezeichnete die Klage nach dem ersten Verhandlungstag als unzulässig. Das Gericht solle sie nicht weiterverfolgen.
Bis Anfang Oktober 2025 hatten sich laut Verbraucherzentrale mehr als 14.000 Verbraucher der Klage angeschlossen. Musterfeststellungsklagen sind im November 2018 vom Gesetzgeber eingeführt worden. Sie ermöglichen Verbraucherverbänden, für Verbraucher zu klagen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 620,3 auf Nasdaq (17. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 835,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 915,00USD was eine Bandbreite von +28,98 %/+47,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.
Schlumpf, was läuft eigentlich bei dir schief???
Meta hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und sämtliche Analystenschätzungen regelrecht pulverisiert. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz zahlt sich aus – das merkt man nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Bilanz. Wer dachte, Meta hätte seinen Zenit erreicht, wurde eines Besseren belehrt. Die Effizienz, mit der das Unternehmen mittlerweile läuft, ist beeindruckend.
Klar, der Kurs ist kein Schnäppchen, aber mit dieser Performance und dem klaren Zukunftsfokus auf AI & Co. ist das Teil meiner Meinung nach kein reines Spekulationsobjekt mehr – sondern ein Tech-Gigant auf Turbo-Modus. Ich bin (endlich) rein und bleibe gelassen.