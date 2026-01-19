Mieten steigen stark - immer mehr befristete Angebote
- Mieten in Deutschland steigen um 4,5 Prozent 2025.
- Anteil befristeter Mietangebote erreicht Rekordniveau.
- Angebot sinkt, Inserate um 7 Prozent geringer 2025.
KIEL (dpa-AFX) - Die Mieten in Deutschland haben zum Jahresende 2025 vielerorts deutlich angezogen. Im vierten Quartal stiegen die Angebotsmieten um 4,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum und damit rund doppelt so stark wie die allgemeine Teuerung, zeigt der GREIX-Mietpreisindex, der vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) herausgegeben wird. Verglichen mit dem dritten Quartal lag das Plus in den 37 untersuchten Städten und Regionen bei 1,0 Prozent.
Zugleich sei der Anteil der befristeten und möblierten Mietangebote auf Rekordniveau gewachsen. Bundesweit entfiel 2025 mehr als jedes sechste Inserat (17 Prozent) auf dieses Segment, so das Institut. In den acht größten Städten liege der Anteil bei fast einem Viertel, in München sogar bei rund einem Drittel. "Wohnungssuchende haben es aktuell schwer", sagt Jonas Zdrzalek, Projektleiter des GREIX am IfW Kiel. "Das klassische Angebot geht zurück, die Preise steigen und die Konditionen werden über immer mehr befristete Verträge oder möblierte Angebote härter."
In sieben der acht größten deutschen Städte stiegen laut der Angaben die Angebotsmieten im Quartalsvergleich, besonders in Köln mit 3,4 Prozent und München mit 1,9 Prozent. In Hamburg und Frankfurt lagen die Anstiege etwa im bundesweiten Schnitt von einem Prozent.
Am höchsten war die durchschnittliche Kaltmiete in München mit 23,35 Euro je Quadratmeter, vor Frankfurt mit 17,36 Euro - deutlich mehr als der Schnitt von 14,41 Euro. Insgesamt seien die Angebotsmieten seit 2015 um 14 Prozent stärker gestiegen als die allgemeine Teuerung. "Bei Neuvermietungen in Großstädten dürften gerade Geringverdiener beziehungsweise Menschen in Ausbildung und Studium zunehmend an ihre Belastungsgrenze stoßen", sagte Projektleiter Zdrzalek.
Zudem sinkt laut Studie das Angebot. Im vierten Quartal 2025 sei die Zahl der Inserate zum Vorjahresquartal um sieben Prozent geschrumpft. Im Vergleich mit 2015 gebe es rund 20 Prozent weniger Mietinserate. Das sei ein Zeichen, dass Menschen mit Altverträgen ihre Wohnung halten und viele Objekte ohne Inserat vergeben würden.
Für den GREIX-Index werden Angebote aus der Value-Marktdatenbank ausgewertet, die Daten von mehr als 100 Immobilienplattformen und Maklerwebsites bündelt. Pro Quartal werden über 60.000 Inserate analysiert./als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 9,81 auf Lang & Schwarz (18. Januar 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 20,93 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +11,11 %/+62,70 % bedeutet.
Es soll für 2025 wieder Dividende wenn es keine negativen Events gäbe.
Man habe über das Vehikel TAC, das gemeinsam mit AT und Investoren betrieben wird, 60 Mio € in distresste Assets im Raum London investiert zu Multiple 13. Die Verkäufer waren in Problemen wegen der Anschlussfinanzierung. Diese Wohnungen waren fast komplett vermietet.
Plan ist bei diesen Assets die unterlassenen Investitionen nachzuholen ca 6 Mio €.
Nach 2 Jahren steigen dir Mieten auf 5 Mio und der Wert wird auf ca 95 Mio hochgeschrieben.
Danach kommt die normale Phase mit 5,5% Miete, regelmäßige Erhöhungen und ca 4-5% Zuschreibungen.
Das finden solcher Opportunitåten ist begrenzt darum suche man überall in Europa und sogar in Nordamerika.
Insgesamt wolle man etwas ein Drittel der Investitionen im Ausland haben.
Ich denke dass dazu 950 Mio investiert werden müssen über 4 - 5 Jahre angefangen im letzten Quartal. Es wird zusätzlich etwa 100 Mio Investitionen kosten und 450 Mio Zuschreibungen über 6 - 7 Jahre.
Die Analysten stellten hierzu immer wieder Fragen und zeigten Unverständnis.
Ich denke das ist eine geniale Idee. Das Management muss sich dabei ständig beweisen.
Mir reicht's um investiert zu bleiben.
Eigentlich sollte es schnell zu den 15€ von TAG gehen die gleichviel Aktien haben und nur ca 20€ NTA gegen 25,20€ bei GCP.