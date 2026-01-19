X-Sense eröffnet deutsche Niederlassung zur Stärkung des Brandschutzes in Europa

LANGEN, Deutschland, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- X-Sense, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart-Home- und Brandschutztechnologie, hat seine deutsche Niederlassung, X-Sense DACH GmbH , in der Monzastraße 2B in Langen, Hessen, eröffnet. Strategisch gelegen in der Nähe des Frankfurter Flughafens und Hauptbahnhofs bietet das neue Büro eine verkehrsgünstige Lage für Kunden, Partner und Serviceteams in ganz Deutschland und Europa. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Engagement von X-Sense für den europäischen Sicherheitsmarkt dar.

Die strengen Brandschutzvorschriften und die Pflicht zur Installation von Rauchmeldern in Deutschland haben einen fortschrittlichen, technologieorientierten Markt geschaffen. Dennoch sind viele Geräte weiterhin nicht vernetzt. X-Sense möchte diesen Rückstand aufholen – mit modernen, vernetzten Rauchwarnmeldern, die Fernüberwachung, Gerätevernetzung und einfache Steuerung per Smartphone ermöglichen.

„Deutschland setzt europaweit Maßstäbe im Brandschutz und in der Einführung von Smart-Home-Technologien", erklärt Niko, Leiter von X-Sense Deutschland. „Unsere Präsenz hier ist mehr als ein strategischer Schritt – sie unterstreicht unser Engagement für die lokalen Anforderungen, zertifizierten und nachhaltigen Schutz sowie den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Fachkräften und Verbrauchern. Darüber hinaus dient das Büro als regionales Zentrum zur Verbesserung unseres Service und zur Beschleunigung lokaler Anpassungen."

Lokalisierung auf dem nächsten Level

Die Rauchwarnmelder von X-Sense sind von TÜV und BSI zertifiziert. Ausgewählte Modelle wurden zudem von Feuerwehrkräften in Deutschland empfohlen – ein klares Zeichen für Vertrauen und Konformität. Die deutsche Niederlassung beschleunigt die Produktanpassung und den Kundensupport im Einklang mit EU-Anforderungen. X-Sense arbeitet mit führenden Einzelhändlern wie Conrad und Reichelt zusammen und baut seine regionalen Kooperationen kontinuierlich aus.

Skalierbar, lokal und nachhaltig

Dank einer leistungsfähigen Lieferkette bietet X-Sense EU-konforme Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Das neue Büro ermöglicht außerdem eine engere Abstimmung auf Marktanforderungen.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Unternehmenswert. Alle Produkte sind auf Energieeffizienz, sichere Materialien und eine lange Lebensdauer ausgelegt – im Einklang mit europäischen Umwelt- und Sicherheitsstandards.

Über X-Sense

X-Sense wurde 2013 gegründet und ist ein international führender Anbieter für intelligente Haussicherheit. Das Unternehmen schützt weltweit über 5 Millionen Haushalte mit einem breiten Sortiment an Rauchmeldern, Kohlenmonoxid-Detektoren und Sicherheits-Sensoren – alle geprüft durch TÜV und BSI. Mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung setzt X-Sense neue Maßstäbe in der Heim­sicherheit.

Distributionspartnerschaften

Werden Sie Partner von X-Sense für innovative Sicherheitslösungen mit attraktiven Konditionen:

https://www.x-sense.com/pages/partnerships

Kontakt

Niko, Vertriebsleiter

partners@x-sense.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860240/X_Sense_German.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/x-sense-eroffnet-deutsche-niederlassung-zur-starkung-des-brandschutzes-in-europa-302664207.html