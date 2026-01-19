Prinz Harry geht gegen Boulevardpresse vor

LONDON (dpa-AFX) - Prinz Harry (41) geht erneut rechtlich gegen die britische Boulevardpresse vor. In London beginnt am Montag der Prozess wegen angeblicher Bespitzelung. Harry und weitere Prominente wie Popstar Elton John (78) haben eine Zivilklage gegen den Verlag der "Daily Mail" eingereicht.

Sie werfen dem Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) vor, illegale Recherchemethoden in Auftrag gegeben zu haben. Dieser weist die Vorwürfe allesamt zurück.