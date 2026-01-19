    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Prinz Harry geht gegen Boulevardpresse vor

    LONDON (dpa-AFX) - Prinz Harry (41) geht erneut rechtlich gegen die britische Boulevardpresse vor. In London beginnt am Montag der Prozess wegen angeblicher Bespitzelung. Harry und weitere Prominente wie Popstar Elton John (78) haben eine Zivilklage gegen den Verlag der "Daily Mail" eingereicht.

    Sie werfen dem Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) vor, illegale Recherchemethoden in Auftrag gegeben zu haben. Dieser weist die Vorwürfe allesamt zurück.

    Erwartet wird, dass der jüngere Sohn von König Charles III. (77) in der ersten Woche im Gerichtssaal dabei sein wird. Am Donnerstag soll er einem Medienbericht zufolge sogar selbst in den Zeugenstand treten. Insgesamt sind neun Wochen Verhandlungszeit angesetzt.

    Wanzen und abgehörte Telefongespräche

    Den Klägern zufolge sollen Journalisten unter anderem Privatdetektive damit beauftragt haben, Wanzen in Wohnungen und Autos ihrer mutmaßlichen Opfer anzubringen, um Stoff für Schlagzeilen zu finden. Zudem sollen Telefongespräche abgehört und Krankenakten sowie Bankdaten unrechtmäßig eingesehen worden sein. All das soll sich in den Jahren 1993 bis 2011 abgespielt haben. Für Prinz Harry ist es bereits die dritte Klage dieser Art./pba/DP/he






    dpa-AFX
