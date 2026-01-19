Schneider stellt Details zu neuer Elektroauto-Kaufprämie vor

Die Bundesregierung hatte sich bereits im vergangenen Jahr auf Eckpunkte für die neue Förderung geeinigt. Einen Zuschuss sollen demnach Privatpersonen mit einem zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 80.000 Euro erhalten können.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider will an diesem Montag (10.00 Uhr) die Förderbedingungen für eine neue Kaufprämie für Elektroautos vorstellen. Ursprünglich war dies schon für Freitag geplant, die Pressekonferenz wurde aber in letzter Minute verschoben - es gab noch Abstimmungsbedarf in der Bundesregierung.

Die "Bild"-Zeitung berichtete über weitere Einzelheiten. So soll die Prämie rückwirkend für E-Autos gelten, die seit dem Jahreswechsel neu zugelassen wurden. Je nach Einkommen, Familienstand und weiteren Kriterien sollen demnach Zuschüsse von 1.500 bis 6.000 Euro möglich sein.

"Die Mittel reichen für geschätzt 800.000 Fahrzeuge in den nächsten drei bis vier Jahren", sagte Schneider der Zeitung. Für Familien mit Kindern soll es demnach mehr Geld geben. Anträge sollen aber wohl erst ab Mai gestellt werden können, wenn ein entsprechendes Portal freigeschaltet ist.

Auch sogenannte Plug-in-Hybride sollen unter bestimmten Bedingungen gefördert werden. Das sind Fahrzeuge, die sowohl batteriebetrieben als auch mit Treibstoff fahren können.

Derzeit gibt es keine Förderung. Die damalige Koalition aus SPD, Grünen und FDP stellte sie Ende 2023 abrupt ein, um Haushaltslöcher zu stopfen./hrz/DP/he



