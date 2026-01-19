    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Chinas beschädigtes Raumschiff wieder auf Erde gelandet

    Für Sie zusammengefasst
    • Shenzhou 20 landete erfolgreich in der Wüste Gobi.
    • Rückkehr verzögert durch Risse im Fenster der Kapsel.
    • Weltraumschrott wird zunehmend Problem für Raumfahrt.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    JIUQUAN (dpa-AFX) - Chinas beschädigtes Raumschiff "Shenzhou 20" ist zur Erde zurückgekehrt. Die unbemannte Raumkapsel landete nach offiziellen Angaben am Vormittag (Ortszeit) in der Landezone Dongfeng in der nordchinesischen Wüste Gobi. Nach ersten Begutachtungen habe die Raumkapsel einen normalen Eindruck gemacht, und die Güter an Bord seien in gutem Zustand, berichteten Staatsmedien. Demnach war die Rückkehr-Mission ein "voller Erfolg".

    Die "Shenzhou 20" hätte mitsamt ihrer dreiköpfigen Crew eigentlich am 5. November wieder zur Erde fliegen sollen. Doch Risse im Fenster, die laut chinesischen Raumfahrtexperten durch den Zusammenprall mit kleinen Weltraumschrottteilen entstanden sein dürften, hatten die Rückkehr zunächst auf unbestimmte Zeit verzögert.

    Neun Monate im All

    Erstmals in seiner Raumfahrt-Geschichte musste China ein Notfallprotokoll in Gang setzen, um die gestrandeten Raumfahrer zur Erde zurückzuholen. Die Missionsleitung entschied schließlich, dass die drei Männer am 14. November auf die bereits angedockte Kapsel ihrer Nachfolger der "Shenzhou 21" umsteigen und zurückkehren sollen.

    Die "Shenzhou 20" verblieb für weitere Überprüfungen und Reparaturen an der Weltraumstation und kehrte nun nach insgesamt 270 Tagen im All zurück auf die Erde. Der Vorfall zeigte, dass Weltraumschrott - also alle nicht mehr verwendeten Objekte wie Satelliten oder Bruchstücke - ein drängenderes Problem für die internationale Raumfahrt geworden ist./jon/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
