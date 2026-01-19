    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBELIMO Holding AktievorwärtsNachrichten zu BELIMO Holding
    Belimo beschleunigt Umsatzwachstum 2025 – Das steckt dahinter!

    Belimo setzt 2025 neue Maßstäbe: Getrieben von Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung wächst der Umsatz weltweit zweistellig auf über eine Milliarde Franken.

    Belimo beschleunigt Umsatzwachstum 2025 – Das steckt dahinter!
    Foto: 417264605
    • Belimo erzielte 2025 ein Umsatzwachstum von 23,3% in Lokalwährungen und erreichte einen Umsatz von CHF 1'121 Millionen.
    • Das Wachstum wurde durch die Megatrends Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung sowie die RetroFIT+ Initiative unterstützt.
    • In der Marktregion EMEA betrug der Umsatz 429 Millionen CHF mit einem Wachstum von 12,0% in Lokalwährungen.
    • In Amerika wurde ein Umsatz von 544 Millionen CHF erzielt, was einem Wachstum von 31,8% in Lokalwährungen entspricht, insbesondere durch den Rechenzentrumsmarkt.
    • In der Region Asien-Pazifik stieg der Umsatz auf 147 Millionen CHF, was einem Anstieg von 28,9% in Lokalwährungen entspricht, trotz eines verhaltenen Neubaumarktes.
    • Die Business Line Regelventile wuchs um 31,3% in Lokalwährungen, während Klappenantriebe und Sensoren ebenfalls signifikante Umsatzsteigerungen verzeichneten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BELIMO Holding ist am 23.02.2026.


    BELIMO Holding

    -0,60 %
    +6,17 %
    +14,68 %
    +9,52 %
    +40,13 %
    +108,06 %
    -51,17 %
    ISIN:CH1101098163WKN:A3CUQD





    Belimo beschleunigt Umsatzwachstum 2025 – Das steckt dahinter! Belimo setzt 2025 neue Maßstäbe: Getrieben von Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung wächst der Umsatz weltweit zweistellig auf über eine Milliarde Franken.
