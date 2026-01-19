    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 19. Januar 2026

    • Douglas Trading Statement um 07:30 Uhr in DEU.
    • Coca-Cola HBC Hauptversammlung um 09:30 Uhr in CHE.
    • WEF-Jahrestagung beginnt in Davos, CHE, heute.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Douglas, Trading Statement
    09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
    03:00 CHN: BIP Q4/25
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
    03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
    05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin

    11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure

    11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen und Risiken der Branche

    DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal

    DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa

    LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen
