Wirtschaft
1&1 kündigt Klage gegen Bundesnetzagentur wegen Frequenzvergabe an
Foto: Junge Frau beim Telefonieren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Montabaur (dts Nachrichtenagentur) - Der Mobilfunkanbieter 1&1 will gegen die Bundesnetzagentur klagen.
Anlass ist die Entscheidung der Behörde, zentrale Mobilfunkfrequenzen nicht wie üblich zu versteigern, sondern die Nutzungsrechte für Telekom, Vodafone und Telefónica zu verlängern. Zugleich wurden die drei etablierten Netzbetreiber verpflichtet, 1&1 Zugang zu diesen Frequenzen zu gewähren. "Das ist bislang nicht passiert", sagte 1&1-Chef Ralph Dommermuth dem "Handelsblatt". Die Bundesnetzagentur habe sich nach Darstellung des Unternehmens bisher nicht eingeschaltet. "Das ist nicht okay und dagegen klagen wir."
Dommermuth kritisierte, die sogenannte Verlängerung sei faktisch keine gewesen, da die Nutzungsrechte zum Jahresende ausgelaufen seien und neu hätten vergeben werden müssen. Statt eines wettbewerblichen Verfahrens sei 1&1 von der Frequenzvergabe ausgeschlossen worden, obwohl das Unternehmen mehr als zwölf Millionen Mobilfunkkunden versorge und für den weiteren Netzausbau dringend zusätzliche Frequenzen benötige. Die Klage solle klären, ob das Vorgehen der Behörde mit dem Wettbewerbs- und Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar sei.
Anlass ist die Entscheidung der Behörde, zentrale Mobilfunkfrequenzen nicht wie üblich zu versteigern, sondern die Nutzungsrechte für Telekom, Vodafone und Telefónica zu verlängern. Zugleich wurden die drei etablierten Netzbetreiber verpflichtet, 1&1 Zugang zu diesen Frequenzen zu gewähren. "Das ist bislang nicht passiert", sagte 1&1-Chef Ralph Dommermuth dem "Handelsblatt". Die Bundesnetzagentur habe sich nach Darstellung des Unternehmens bisher nicht eingeschaltet. "Das ist nicht okay und dagegen klagen wir."
Dommermuth kritisierte, die sogenannte Verlängerung sei faktisch keine gewesen, da die Nutzungsrechte zum Jahresende ausgelaufen seien und neu hätten vergeben werden müssen. Statt eines wettbewerblichen Verfahrens sei 1&1 von der Frequenzvergabe ausgeschlossen worden, obwohl das Unternehmen mehr als zwölf Millionen Mobilfunkkunden versorge und für den weiteren Netzausbau dringend zusätzliche Frequenzen benötige. Die Klage solle klären, ob das Vorgehen der Behörde mit dem Wettbewerbs- und Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar sei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom: Debatten zur Out-/Underperformance gegenüber T‑Mobile US und dem DAX, mögliche KGV‑Annäherung an Wettbewerber, ob die Wachstumsphase beendet ist, technische Chartanalysen (Ausbruch über horizontalen Widerstand als nicht signifikant), Auswirkungen von Kapitalmaßnahmen/ARPs (~2 Mrd. zur Verwässerungsneutralisierung) sowie Analysten‑Einstufungen (Morningstar/Barclays) und Kauf‑/Verkaufsargumente.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Profi2000 schrieb 16.01.26, 11:15
mitdiskutieren »
https://www.finanzen.net/analyse/deutsche_telekom_overweight-barclays_capital_1053548
Profi2000 schrieb 15.01.26, 16:29
mitdiskutieren »
Korrekt, T-Mobile wird zurückkommen auf das Niveau der Wettbewerber. ->könnte sein vom KGV her, zumindest eine Annäherung
Die Wachstumsphase ist beendet, jetzt wird konsolidiert. -> glaube ich nicht
Deutsche Telekom ist ein klarer Verkaufskandidat und ist zu meiden. -> glaube ich auch nicht
BigStoxx schrieb 15.01.26, 13:51
mitdiskutieren »
Korrekt, T-Mobile wird zurückkommen auf das Niveau der Wettbewerber.
Die Wachstumsphase ist beendet, jetzt wird konsolidiert.
Deutsche Telekom ist ein klarer Verkaufskandidat und ist zu meiden.
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte