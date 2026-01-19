    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    AKTIE IM FOKUS

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer winkt Kurssprung - Supreme Court prüft Glyphosat-Fall

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Oberster Gerichtshof prüft Glyphosat-Fall "Durnell".
    • Signalwirkung für 67.000 weitere Klagen möglich.
    • Bayer-Aktien steigen nach Gerichtsanahme um 6%.
    AKTIE IM FOKUS - Bayer winkt Kurssprung - Supreme Court prüft Glyphosat-Fall
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Worauf die Bayer-Anleger spätestens seit Anfang Dezember 2025 gehofft haben, ist nun eingetreten: Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitagabend deutscher Zeit den Glyphosat-Fall "Durnell" tatsächlich zur Prüfung angenommen. Damit steigen die Aussichten auf ein Grundsatzurteil im jahrelangen Rechtsstreit um den Unkrautvernichter.

    Es hätte Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle, die in der Rückstellung von 6,5 Milliarden Euro im jüngsten Quartalsbericht enthalten waren, schrieb Chris Counihan von der Investmentbank Jefferies am Sonntagnachmittag. Bayer erhofft sich Klärung, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    46,96€
    Basispreis
    3,35
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    41,28€
    Basispreis
    3,48
    Ask
    × 12,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bayer-Aktien reagierten am Freitagabend nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Sprung um 6 Prozent über den Xetra-Schluss auf 44,13 Euro auf die Annahme des obersten US-Gerichts.

    Anfang Dezember waren es gar bis zu 15 Prozent Kursplus, als der sogenannte Solicitor General - eine Art Generalanwalt der US-Regierung - den Antrag des Konzerns auf Prüfung des "Durnell"-Falls durch den US Supreme Court unterstützte. Damals kletterten die Aktien erstmals seit Anfang 2024 wieder über 35 Euro. Seither bauten sie ihre Erholungsrally um weitere 19 Prozent aus, die Bodenbildung nach jahrelangem Kursrutsch wird immer stabiler.

    Die Glyphosat-Causa belastet Bayer seit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto im Jahr 2018. Die Rechtsstreitigkeiten wegen angeblicher Krebsrisiken haben schon viele Milliarden Euro gekostet und den Aktienkurs stark belastet./ag/zb

    Bayer

    -1,99 %
    +12,37 %
    +24,72 %
    +62,54 %
    +107,07 %
    -23,17 %
    -16,33 %
    -56,05 %
    +203,96 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 43,38 auf Lang & Schwarz (18. Januar 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 42,61 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -42,36 %/+15,27 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf die Supreme‑Court‑Entscheidung zu Monsanto/Roundup: viele erwarten am Montag eine starke Eröffnungsrally (bis zu +10%, mögliches 52‑Wochen‑Hoch) gefolgt von Gewinnmitnahmen und Konsolidierung; Diskussionen über technische Überkauftheit, fundamentale Belastbarkeit von Bayer, mögliche Vergleichskosten/KE‑Bedarf, Anwaltshonorare und politische Risiken (Zölle).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Bayer winkt Kurssprung - Supreme Court prüft Glyphosat-Fall Worauf die Bayer-Anleger spätestens seit Anfang Dezember 2025 gehofft haben, ist nun eingetreten: Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitagabend deutscher Zeit den Glyphosat-Fall "Durnell" tatsächlich zur Prüfung angenommen. Damit steigen die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     