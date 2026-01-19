Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 43,38 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,62 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -43,72 %/+12,56 % bedeutet.