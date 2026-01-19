ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
- Jefferies belässt Bayer auf "Hold" mit 25 Euro Ziel.
- US-Gericht prüft Glyphosat-Fall "Durnell" jetzt.
- Entscheidung könnte 67.000 weitere Fälle beeinflussen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Schritt vorwärts für die Leverkusener, das Problem bis Ende 2026 endlich zu lösen, schrieb Chris Counihan am Sonntagabend. Eine Entscheidung der Richter könne Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle haben. Zudem bessere sich die Verhandlungsposition für einen Vergleich. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 43,38 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,62 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -43,72 %/+12,56 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 25 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
EPA Takes Action to Provide Accurate Risk Information to Consumers, Stop False Labeling on Products
Es bleibt jedem selbst überlassen einmal zu recherchieren wieviel Glyphosat die Landwirte jährlich in den USA ausbringen. Die werden einen Teufel tun dieses Mittel dort zu verbieten. Dies hätte fatale Folgen für die Landwirte und ebenso für die Verbraucher. ich Persönlich gehe davon aus (das ist meine persönliche Ansicht), dass dieses unsägliche Klageprozedere nun in absehbarer Zeit ein Ende haben wird. Ich werde keine einzige Aktie verkaufen.
Wow.