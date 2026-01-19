    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

    • Jefferies belässt Bayer auf "Hold" mit 25 Euro Ziel.
    • US-Gericht prüft Glyphosat-Fall "Durnell" jetzt.
    • Entscheidung könnte 67.000 weitere Fälle beeinflussen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Schritt vorwärts für die Leverkusener, das Problem bis Ende 2026 endlich zu lösen, schrieb Chris Counihan am Sonntagabend. Eine Entscheidung der Richter könne Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle haben. Zudem bessere sich die Verhandlungsposition für einen Vergleich. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 43,38 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,62 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -43,72 %/+12,56 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 25 Euro

