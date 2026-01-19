    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    ams OSRAM: Rückkauf-Ergebnis seiner Wandelanleihen 2027

    ams OSRAM strukturiert seine Finanzverbindlichkeiten neu: Der Konzern startet einen umfangreichen Rückkauf von Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027.

    ams OSRAM: Rückkauf-Ergebnis seiner Wandelanleihen 2027
    Foto: adobe.stock.com
    • ams OSRAM hat die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt gegeben.
    • Das Rückkaufangebot umfasst ausstehende Anleihen im Gesamtwert von 760 Mio. EUR, wobei bis zu 300 Mio. EUR zurückgekauft werden sollen.
    • Insgesamt wurden 1.999 Anleihen im Wert von 199,9 Mio. EUR zum Rückkauf angeboten.
    • Der Rückkaufpreis pro Anleihe beträgt 96,00 % des Nennwerts, was 96.000 EUR pro Anleihe entspricht.
    • Die Abwicklung des Rückkaufs ist für den 21. Januar 2026 geplant, nach dem noch 5.601 Anleihen im Umlauf bleiben.
    • ams OSRAM ist ein führender Anbieter von Licht- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2024 und hat seinen Hauptsitz in Premstätten, Österreich.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.


    ams-OSRAM

    -1,32 %
    -2,49 %
    +7,56 %
    -26,60 %
    +26,30 %
    +77,83 %
    -22,58 %
    -5,73 %
    -75,92 %
    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ams OSRAM: Rückkauf-Ergebnis seiner Wandelanleihen 2027 ams OSRAM strukturiert seine Finanzverbindlichkeiten neu: Der Konzern startet einen umfangreichen Rückkauf von Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     