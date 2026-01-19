ams OSRAM: Rückkauf-Ergebnis seiner Wandelanleihen 2027
ams OSRAM strukturiert seine Finanzverbindlichkeiten neu: Der Konzern startet einen umfangreichen Rückkauf von Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027.
Foto: adobe.stock.com
- ams OSRAM hat die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt gegeben.
- Das Rückkaufangebot umfasst ausstehende Anleihen im Gesamtwert von 760 Mio. EUR, wobei bis zu 300 Mio. EUR zurückgekauft werden sollen.
- Insgesamt wurden 1.999 Anleihen im Wert von 199,9 Mio. EUR zum Rückkauf angeboten.
- Der Rückkaufpreis pro Anleihe beträgt 96,00 % des Nennwerts, was 96.000 EUR pro Anleihe entspricht.
- Die Abwicklung des Rückkaufs ist für den 21. Januar 2026 geplant, nach dem noch 5.601 Anleihen im Umlauf bleiben.
- ams OSRAM ist ein führender Anbieter von Licht- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2024 und hat seinen Hauptsitz in Premstätten, Österreich.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash"
