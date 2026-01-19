Dividendentermine
Dividenden Termine (ex-dates) KW 04 / 2026
Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 04 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Januar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 04 / 2026.
|Unternehmen
|Dividendenrendite
|Ex-Tag
Die Dividendenrenditen in der KW 04 / 2026 reichen von +1,05 % bei nVent Electric bis +10,17 % bei der TwentyFour Income Fund Ltd Aktie.
