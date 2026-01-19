    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel

    Dividendentermine

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 04 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 04 / 2026
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 04 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Januar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 04 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Enel
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pfizer!
    Long
    23,95€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,31€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +6,19 % 19.01.
    Solvay
    +5,51 % 19.01.
    SNAM
    +6,58 % 19.01.
    JDE Peet's
    +3,89 % 19.01.
    Zoetis Registered (A)
    +1,06 % 20.01.
    Dell Technologies Registered (C)
    +2,55 % 20.01.
    Caterpillar
    +1,50 % 20.01.
    Carrier Global Corporation
    +1,21 % 20.01.
    Costamare
    +2,73 % 20.01.
    Colgate-Palmolive
    +2,74 % 21.01.
    Lowe's Companies
    +2,05 % 21.01.
    Acerinox
    +7,56 % 21.01.
    Prospect Capital 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 21.01.
    APA Corporation
    +3,60 % 22.01.
    Argan
    +2,61 % 22.01.
    WH Smith
    +2,53 % 22.01.
    Solid State
    +1,57 % 22.01.
    CITN INV/PAR VTG FPD 0.25
    +5,08 % 22.01.
    Riley Exploration Permian
    +5,49 % 22.01.
    TwentyFour Income Fund Ltd
    +10,17 % 22.01.
    TwentyFour Select Monthly Income Fund Ptg.Shs
    +9,83 % 22.01.
    Carr's Group
    +4,12 % 22.01.
    CQS New City High Yield Fund
    +9,00 % 22.01.
    MS International
    +4,24 % 22.01.
    Brickability Group
    +5,78 % 22.01.
    The Bankers Investment Trust
    - 22.01.
    M Winkworth
    +6,46 % 22.01.
    Pfizer
    +6,04 % 23.01.
    nVent Electric
    +1,05 % 23.01.
    Pentair
    +1,05 % 23.01.
    Signet Jewelers
    +1,16 % 23.01.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 23.01.

    Die Dividendenrenditen in der KW 04 / 2026 reichen von +1,05 % bei nVent Electric bis +10,17 % bei der TwentyFour Income Fund Ltd Aktie.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 04 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 04 2026
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     