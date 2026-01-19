    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Neue Grönland-Zölle

    3409 Aufrufe 3409 1 Kommentar 1 Kommentar

    Zollhammer aus Washington: EU will zurückschlagen – DAX startet tiefrot

    Donald Trump verschärft den Handelskonflikt mit Europa drastisch. Neue Zölle sollen so lange steigen, bis die USA Grönland kaufen dürfen. In Europa wächst die Sorge vor einer Eskalation mit Folgen für NATO und Märkte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump erhöht Zölle auf Europa bis Grönland-Kauf.
    • Europäische Märkte fallen, Gold und Silber steigen.
    • Brüssel plant eigene Zölle und Krisengipfel.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Neue Grönland-Zölle - Zollhammer aus Washington: EU will zurückschlagen – DAX startet tiefrot
    Foto: Zhao Dingzhe - XinHua

    US-Präsident Donald Trump verschärft den transatlantischen Handelskonflikt und schaltet im Streit um Grönland einen Gang hoch. Über seine Plattform Truth Social kündigte Trump am Wochenende an, die bereits bestehenden Zölle auf Importe aus mehreren europäischen Ländern deutlich auszuweiten – solange, bis die USA den Erwerb von Grönland abgeschlossen haben.

    Betroffen sind unter anderem Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Finnland und Großbritannien. Ab dem 1. Februar sollen zusätzliche Importzölle von 10 Prozent greifen. Zum 1. Juni will Trump diese Abgaben auf 25 Prozent erhöhen. Die Maßnahme soll laut Trump erst enden, wenn es eine Einigung über den Kauf Grönlands gibt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.501,08€
    Basispreis
    25,37
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.131,59€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 11,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die europäischen Märkte rutschen am Montagmorgen stark ins Minus. Der DAX notiert auf Tradegate rund 1,5 Prozent tiefer, ebenso der Euro-Stoxx 50. Unterdessen stiegen Gold und Silber auf neue Rekordhochs.

    DAX

    -1,44 %
    -1,17 %
    +3,35 %
    +3,89 %
    +19,46 %
    +65,38 %
    +78,90 %
    +157,72 %
    +220,67 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Brüssel plant unterdessen seine eigenen Zoll-Verschärfungen. Für Donnerstag ist ein Krisengipfel angesetzt. Diskutiert wird ein Zollpaket auf US-Importe im Umfang von 93 Milliarden Euro, das nach einer sechsmonatigen Aussetzung automatisch greifen könnte. Alternativ steht erstmals auch der Einsatz des sogenannten Anti-Coercion-Instruments im Raum, das den Zugang von US-Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen oder Dienstleistungen beschränken würde.

    Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners schreibt: "Es besteht das Potenzial für eine noch nie dagewesene Spirale aus Zöllen, Gegenzöllen und weiteren Maßnahmen. Anders als in früheren Verhandlungen wird die EU wohl diesmal nicht klein beigeben." Zwar sei der Höhenflug der vergangenen Tage damit erst einmal vorbei, doch es bestehe weiter die Chance für eine Lösung am Verhandlungstisch. "Die Börsianer haben sich in den vergangenen 12 Monaten ein Stück weit daran gewöhnt, dass Donald Trump Zölle zum politischen Verhandlungsmittel gemacht hat", so Altmann.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26207,91Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Grönland-Zölle Zollhammer aus Washington: EU will zurückschlagen – DAX startet tiefrot Donald Trump verschärft den Handelskonflikt mit Europa drastisch. Neue Zölle sollen so lange steigen, bis die USA Grönland kaufen dürfen. In Europa wächst die Sorge vor einer Eskalation mit Folgen für NATO und Märkte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     