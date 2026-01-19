    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUESS MicroTec: Aufsichtsrat verlängert Verträge von CEO Frick & CFO Ballwießer

    SUSS MicroTec setzt auf Kontinuität an der Spitze: Verlängerte Vorstandsverträge sollen ehrgeiziges Wachstum, höhere Margen und eine starke ESG-Ausrichtung sichern.

    SUESS MicroTec: Aufsichtsrat verlängert Verträge von CEO Frick & CFO Ballwießer
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
    • Der Aufsichtsrat der SUSS MicroTec SE hat die Verträge von CEO Burkhardt Frick bis zum 31. Dezember 2030 und CFO Dr. Cornelia Ballwießer bis zum 30. Juni 2028 verlängert.
    • Burkhardt Frick übernahm die CEO-Position am 11. September 2023 und betont die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in den letzten zweieinhalb Jahren.
    • SUSS MicroTec plant, den Konzernumsatz bis 2030 auf 750 bis 900 Millionen Euro zu steigern und die Bruttomarge auf 43 bis 45 % zu verbessern.
    • Die EBIT-Marge soll im gleichen Zeitraum auf 20 bis 22 % erhöht werden.
    • Dr. Cornelia Ballwießer hebt die Verbesserung der Finanzposition und die Entwicklung einer umfassenden ESG-Strategie hervor.
    • SUSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Garching bei München.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 30.03.2026.

    Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,33 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,75EUR das entspricht einem Plus von +2,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.322,08PKT (+0,29 %).


    SUESS MicroTec

    -6,63 %
    -6,14 %
    +18,47 %
    +30,16 %
    -6,71 %
    +156,84 %
    +111,35 %
    +502,87 %
    +84,45 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SUESS MicroTec: Aufsichtsrat verlängert Verträge von CEO Frick & CFO Ballwießer SUSS MicroTec setzt auf Kontinuität an der Spitze: Verlängerte Vorstandsverträge sollen ehrgeiziges Wachstum, höhere Margen und eine starke ESG-Ausrichtung sichern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     