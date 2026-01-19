SUESS MicroTec: Aufsichtsrat verlängert Verträge von CEO Frick & CFO Ballwießer
SUSS MicroTec setzt auf Kontinuität an der Spitze: Verlängerte Vorstandsverträge sollen ehrgeiziges Wachstum, höhere Margen und eine starke ESG-Ausrichtung sichern.
- Der Aufsichtsrat der SUSS MicroTec SE hat die Verträge von CEO Burkhardt Frick bis zum 31. Dezember 2030 und CFO Dr. Cornelia Ballwießer bis zum 30. Juni 2028 verlängert.
- Burkhardt Frick übernahm die CEO-Position am 11. September 2023 und betont die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in den letzten zweieinhalb Jahren.
- SUSS MicroTec plant, den Konzernumsatz bis 2030 auf 750 bis 900 Millionen Euro zu steigern und die Bruttomarge auf 43 bis 45 % zu verbessern.
- Die EBIT-Marge soll im gleichen Zeitraum auf 20 bis 22 % erhöht werden.
- Dr. Cornelia Ballwießer hebt die Verbesserung der Finanzposition und die Entwicklung einer umfassenden ESG-Strategie hervor.
- SUSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Garching bei München.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 30.03.2026.
