ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
- JPMorgan belässt Bayer auf "Overweight" mit 50 Euro.
- Oberster Gerichtshof prüft Glyphosat-Fall "Durnell".
- Positive Erwartungen für Asundexian am 5. Februar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer wichtiger Schritt, die Rechtstreitigkeiten um den Unkrautvernichter beizulegen, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Die Bayer-Aktien dürften wegen der Aussicht auf sinkende Rückstellungen um etwa 5 Prozent steigen. Den nächsten Impulsgeber sieht Vosser am 5. Februar in der Präsentation der Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian anlässlich der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Er rechnet mit guten Ergebnissen, weshalb er die Aktien weiter mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch" versieht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 43,65 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,62 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -43,70 %/+12,59 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
EPA Takes Action to Provide Accurate Risk Information to Consumers, Stop False Labeling on Products
Es bleibt jedem selbst überlassen einmal zu recherchieren wieviel Glyphosat die Landwirte jährlich in den USA ausbringen. Die werden einen Teufel tun dieses Mittel dort zu verbieten. Dies hätte fatale Folgen für die Landwirte und ebenso für die Verbraucher. ich Persönlich gehe davon aus (das ist meine persönliche Ansicht), dass dieses unsägliche Klageprozedere nun in absehbarer Zeit ein Ende haben wird. Ich werde keine einzige Aktie verkaufen.
Wow.