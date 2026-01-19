Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und Finanzchefin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 18.335 auf Ariva Indikation (16. Januar 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +3,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,57 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 881,99 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -20,72 %/+24,28 % bedeutet.