    Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und Finanzchefin

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorstandsposten bei Suss Microtec besetzt.
    • Burkhardt Frick bleibt bis Ende 2030 CEO.
    • Cornelia Ballwießer bis Juni 2028 Finanzchefin.
    Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und Finanzchefin
    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen. Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag im bayerischen Garching mit. Frick war am 11. September 2023 an die Spitze von Suss gerückt, wo er gemäß der nun erfolgten Vertragsverlängerung bis Ende 2030 bleiben soll. Ballwießer hatte die Aufgaben der Finanzchefin Mitte 2023 übernommen. Ihr neuer Vertrag läuft bis Ende Juni 2028./lew/jha/

    SUESS MicroTec

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 18.335 auf Ariva Indikation (16. Januar 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +3,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 881,99 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -20,72 %/+24,28 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und Finanzchefin Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen. Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, …
