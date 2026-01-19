Silber, ImmunityBio & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|ImmunityBio
|+10,22 %
|Biotechnologie
|🥈
|Nippon Densan
|+9,24 %
|Hardware
|🥉
|West African Resources
|+9,14 %
|Rohstoffe
|🟥
|BitMine Immersion Technologies Registered
|-9,63 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Fluence Energy Registered (A)
|-10,26 %
|Elektrogeräte
|🟥
|BayWa
|-10,59 %
|Industrie/Mischkonzerne
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Energy Transition Minerals
|Rohstoffe
|🥈
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|🥉
|DiagnosTear Technologies
|Gesundheitswesen
|Deutz
|Maschinenbau
|Atos
|Informationstechnologie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|98
|Rohstoffe
|🥈
|Newron Pharmaceuticals
|37
|Pharmaindustrie
|🥉
|Borussia Dortmund
|37
|Freizeit
|Novo Nordisk
|23
|Pharmaindustrie
|ImmunityBio
|22
|Biotechnologie
|Bayer
|22
|Pharmaindustrie
ImmunityBio
Wochenperformance: +157,66 %
Wochenperformance: +157,66 %
Platz 1
Nippon Densan
Wochenperformance: +4,93 %
Wochenperformance: +4,93 %
Platz 2
West African Resources
Wochenperformance: +5,73 %
Wochenperformance: +5,73 %
Platz 3
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: -6,87 %
Wochenperformance: -6,87 %
Platz 4
Fluence Energy Registered (A)
Wochenperformance: +7,14 %
Wochenperformance: +7,14 %
Platz 5
BayWa
Wochenperformance: -0,75 %
Wochenperformance: -0,75 %
Platz 6
Energy Transition Minerals
Wochenperformance: +5,26 %
Wochenperformance: +5,26 %
Platz 7
Vanguard Mining
Wochenperformance: +0,84 %
Wochenperformance: +0,84 %
Platz 8
DiagnosTear Technologies
Wochenperformance: +3,27 %
Wochenperformance: +3,27 %
Platz 9
Deutz
Wochenperformance: -0,85 %
Wochenperformance: -0,85 %
Platz 10
Atos
Wochenperformance: +7,58 %
Wochenperformance: +7,58 %
Platz 11
Metaplanet
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 12
Silber
Wochenperformance: +10,79 %
Wochenperformance: +10,79 %
Platz 13
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -16,41 %
Wochenperformance: -16,41 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +1,81 %
Wochenperformance: +1,81 %
Platz 15
Novo Nordisk
Wochenperformance: +0,56 %
Wochenperformance: +0,56 %
Platz 16
ImmunityBio
Wochenperformance: +157,66 %
Wochenperformance: +157,66 %
Platz 17
Bayer
Wochenperformance: +12,51 %
Wochenperformance: +12,51 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte