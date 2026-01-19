Microsoft setzt Korrektur fort

Seit der letzten technischen Besprechung zu Microsoft vom 8. Januar 2026 wurde auf die Ausbildung eines Doppelhochs bei 555,45 US-Dollar mit einer dazugehörigen Verkaufsmarke bei 492,37 US-Dollar hingewiesen. Zu dieser Zeit befand sich Microsoft noch in einer Seitwärtskonsolidierung, hat diese wie erwartet zur Wochenmitte auf der Unterseite aufgelöst und damit ein Trendfortsetzungsmuster aktiviert. Weitere Abschläge auf 456,16 und darunter den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements bei 425,26 US-Dollar sind nun sehr wahrscheinlich geworden und würden sich für den Aufbau von weiteren Positionen auf der Verkäuferseite anbieten. Andersherum können weniger risikofreudige Anleger an den genannten Marken nach Bodenbildungstendenzen Ausschau halten und in entsprechende Positionen auf der Long-Seite investieren. Kurz- bis mittelfristig wird Microsoft jedoch keine schnelle Trendwende zugetraut. Weiter geht’s mit dem regulären Handel aber erst ab Dienstag, weil Montag in den USA ein Feiertag ist.

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order : 459,86 US-Dollar

Kursziele : 456,16/425,26 US-Dollar

Verlustbegrenzung : über 484,00 US-Dollar

Renditechance via DU43MH : 60 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY746J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,01 - 5,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 401,8106 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 401,8106 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 459,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,91 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU43MH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,91 - 4,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 516,3197 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 516,3197 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 459,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 425,26 US-Dollar Hebel: 8,07 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.