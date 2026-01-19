Jahresendrallye dauert an, aber …

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

In der letzten technischen Besprechung zu Bayer wurde auf eine erfolgreiche Auflösung einer inversen SKS-Formation zwischen 18,37 und auf der Oberseite der um 30,40 Euro verlaufenden Nackenlinie hingewiesen. Favorisiert wurde ein Anstieg an die zentrale Hürde bei 39,91 Euro der letzten Jahre, die in der letzten Woche einfach übersprungen wurde. Damit hat sich der Wert nun in den etwas größeren Widerstandsbereich um 44,00 Euro aufwärts entwickelt, der für eine gesunde Konsolidierung sorgen könnte. Investierte Anleger sollten ihre Stopps hochziehen, eine neue Long-Chance ergibt sich innerhalb des nächsten Pullbacks. Markante Auffangpunkte findet Bayer nun bei 36,78 und darunter 33,60 Euro vor, wo nach vielversprechenden Bodenbildungstendenzen Ausschau gehalten werden kann. Übergeordnet ist nach Ausbruch über den seit 2015 bestehenden Aufwärtstrend nämlich Kurzpotenzial auf rund 60,00 Euro entstanden.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6BNX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,92 - 0,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 34,5562 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 34,5562 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,18 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6UDR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,03 - 1,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54,1239 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 54,1239 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,18 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,21 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

