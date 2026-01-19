BERENBERG stuft Porsche AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 40,62EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



