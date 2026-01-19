Micron greift in Taiwan zu – Powerchip-Aktie schießt zweistellig nach oben

Der Deal hat ein Volumen von 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird nach Unternehmensangaben bis zum zweiten Quartal 2026 erwartet.

Die Aktien der taiwanesischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. sind am Montag um nahezu zehn Prozent nach oben gesprungen. Auslöser war die Ankündigung des US-Speicherchipherstellers Micron Technology , eine Produktionsstätte von Powerchip in Taiwan zu übernehmen.

Strategischer Ausbau der DRAM-Kapazitäten

Powerchip zählt zu den wichtigsten Halbleiter-Auftragsfertigern Taiwans und ist sowohl auf ältere Fertigungsprozesse als auch auf Speicherchips spezialisiert. Das Unternehmen erklärte, dass Micron im Zuge der Transaktion eine langfristige Foundry-Partnerschaft eingehen werde. Diese soll die Fertigung von DRAM-Wafern mit fortschrittlicher Verpackungstechnologie umfassen und Powerchip bei der Weiterentwicklung seiner Spezial-DRAM-Prozesstechnologien unterstützen.

Mit dem Zukauf verschafft sich Micron zugleich zusätzlichen Spielraum, um seine DRAM-Waferkapazitäten ab der zweiten Jahreshälfte 2027 spürbar zu erhöhen – zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Nachfrage nach Speicherlösungen das verfügbare Angebot weiterhin deutlich übersteigt.

KI-Boom treibt Knappheit

Micron hatte zuletzt gewarnt, dass die durch künstliche Intelligenz getriebene Nachfrage nach Hochleistungsspeichern eine "beispiellose" Knappheit verursache, die über das Jahr 2026 hinaus anhalten dürfte. Besonders High Bandwidth Memory (HBM), das in KI-Beschleunigern zum Einsatz kommt, bindet laut Micron einen Großteil der verfügbaren Industriekapazitäten.

Entsprechend teilte der Konzern mit, dass seine speziell auf KI-Anwendungen zugeschnittenen Speicherprodukte für das laufende Jahr bereits vollständig verplant sind und keine freien Kapazitäten mehr aufweisen.

