BERENBERG stuft Stellantis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften in der Breite zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Hierdurch erwartet Gourvil aber gerade bei Stellantis einen "Gewinnboost". Positiv seien zudem entspanntere Emissionsvorschriften in den USA./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 8,213EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,00

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

