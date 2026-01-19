    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    RBC stuft Richemont auf 'Neutral'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 169,6EUR auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.





