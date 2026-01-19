    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Autosektor stark unter Druck wegen Zollandrohung

    • Risiko weiterer US-Importzölle belastet DAX-Kurse.
    • Deutsche Automobilhersteller verlieren 4-6 Prozent.
    • Volatilität an Märkten könnte stark ansteigen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer Nato-Staaten hat am Montag im vorbörslichen Handel vor allem die Kurse deutscher Automobilhersteller belastet. Auf Tradegate büßten BMW , Volkswagen , Mercedes -Benz und Porsche zwischen etwa 4 und 6 Prozent ein in Relation zu den Xetra-Schlusskursen am Freitag. Der europäische Sektorindex war vor dem Wochenende bereits auf seinen niedrigsten Stand seit Ende November gefallen.

    Auch die Papiere von Zulieferern wie Continental , Infineon und Aumovio gerieten am Montag vorbörslich unter Druck.

    "US-Präsident Donald Trump schwingt erneut die Zoll-Keule und trifft Europa damit an einem empfindlichen Nerv", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Investoren dürften sich schmerzlich an Anfang April erinnern, als Trump seine ersten Zollpläne vorstellte und der deutsche Leitindex Dax "innerhalb kürzester Zeit um sage und schreibe mehr als 18 Prozent in die Tiefe rauschte". Weil im Polit-Thriller um Grönland die diplomatischen Fronten verhärtet seien, sei davon auszugehen, dass die Volatilität an den europäischen Aktienmärkten massiv ansteigen dürfte./bek/err/tih

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 85,08 auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,21 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -68,44 %/+42,51 % bedeutet.




