AKTIE IM FOKUS
Gerresheimer vergleichsweise stabil nach Oddo-Empfehlung
- Gerresheimer-Aktien steigen leicht auf 25,48 Euro.
- Analyst hebt Kursziel auf 37 Euro, von "Neutral" auf "Outperform".
- Stabilisierung der Belastungsfaktoren signalisiert Wachstum.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im schwachen Börsenumfeld haben die Aktien von Gerresheimer am Montagmorgen nur zögerlich von einer Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF profitiert. Die Papiere des Spezialverpackungs-Herstellers legten auf der Handelsplattform Tradegate zwar zunächst leicht zu auf 25,48 Euro, lagen zuletzt aber wieder etwas unter ihrem Xetra-Schluss vom Freitag von 25,36 Euro. Immerhin hielten sie sich aber deutlich besser als der Gesamtmarkt. Neue Zollsorgen dürften den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt verhageln.
Der Analyst Oliver Metzger hob die Aktien bei einem Kursziel von 37 Euro von "Neutral" auf "Outperform". Der Finanzchef des Spezialverpackungs-Herstellers, Wolf Lehmann, habe auf eine Investorenkonferenz die Stabilisierung einiger Belastungsfaktoren des Vorjahrs signalisiert, so Metzger. Das Schlimmste sei also wohl vorüber. Gleichzeitig bleibe der grundsätzliche Wachstumstrend im Pharmabereich voll intakt, sodass 2026 insgesamt ein moderater Umsatzanstieg zu erwarten sei. Auch höhere Transparenz in der Bilanzierung, inklusive der Separierung der Moulded-Glass-Sparte, dürfte das Anlegervertrauen wieder stärken.
Gerresheimer-Aktien hatten im Dezember mit 22,60 Euro einen Tiefststand seit dem Jahr 2010 erreicht und stabilisieren sich seither mühsam. Im Herbst 2023 hatten sie noch fast 123 Euro gekostet./ag/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 25,60 auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -8,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 903,57 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -3,47 %/+31,27 % bedeutet.
