Gerresheimer vergleichsweise stabil nach Oddo-Empfehlung

Guten Tag!





Zunächst einmal muss/kann man festhalten, dass der vielumjubelte Einstieg von aktivistischen "Investoren" dem Kurs der Aktie vorerst genausowenig gebracht hat, wie der ebenfalls beklatschte Austausch des Vorstands oder dem Einzug eines Vertreters vin von AOC in den Aufsichtsrat.

Der Kurs zeigt sich unbeeindruckt.





Meiner Überzeugung nach liegt das nicht daran, dass die BaFin ihren Abschlussbericht noch nicht veröffentlicht hat oder an irgendwelchen Shortquoten - deren Erhöhung oder Absenkung um wenige Prozent - jedenfalls in meinen Augen auch nicht berichtenswert ist.





Der Markt warter "ganz eunfach" darauf, dass Gerresheimer eine Orientierung darüber gibt, wie (schlimm) 2026 ausfällt. Ich gehe im Gegensatz zu anderen Teilnehmern hier, nicgt nicht davon aus, dass 2026 wieder ein normales Jahr wird. Vielmehr wird man zunächst einmal die Trümmer wegräumen müssen, die eine mMn zu ehrgeizige Investionspolitik in den letzten Jahren verursacht hat.

Hohe Investitionen in die bestehenden Werke sind sicher perspektivisch positiv zu bewerten. mit





Gepaart mit einer vollkommen überteuerten - und vom erwirtschafteten Cashflow nicht nicht so ohne Weiteres zu finanzierenden Übernahme von Bormioli war das Ganze aber.desaströs für die Liquidität. Und das alles nur, weil man den Ehrgeiz hatte, daa Unternehmen zum Full Service Anbieter für den Medizintechnikbereich zu machen und unbedingt - sozusagen koste es was es wolle - die "Verschlusskompetenz" von Bormioli haben wollte.





Gleichzeitig muss man im eigentlich bewährten Bereich MG Hausaufgaben machen, weil sowohl im Kosmetikbereich als auch bei den Hustensaftfläschchen Probleme beim Absatz aufgetaucht sind.





Zudem schwächelt das als "Heilsbringer" apostrophierte Geschäft mit den Abnehmspritzen bei der Konkurrenz.





Last but not leasr kommt auch der Bereich "Advanced" schon seit Jahren nicht auf die Beine. Da verspricht man jedes Jahr neue Innovationen, der Umsatz (von einem Gewinn für das Unternehmen mal ganz zu schweigen) kommt aber nicht auf die Beine.





Die früheren Verantwortlichen hätten mal besser zunächst ihre Hausaufgaben gemacht und die bestehenden Werke auf die höheren Strompreise, die grade in der Glasherstellung ihre Bedeutung haben, eingestellt bzw. Lieferverträge mit z.B. RWE abgeschlossen, um die Stromversorgung auf eine stabile und kalkulierbare Basis zu bringen.





Dann hätte man sich um "Advanced" kümmern müssen - was auch eine Einstellung der bisher fruchtlosen Bemühungen hätte bedeuten können und last but not least hätte man die Produktion der Spritzen für die Abnehmindustrie der Nachfrage anpassen sollen.





Den Bormiolikauf hätte man besser nur geträumt.





Aber das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und der amtierende Vorstand muss jetzt alles das wegräumen, was der frühere Vorstand versäumt hat.





Hier wird dann lapidar von "Kostensenkung" und "Investitionskürzung" gesprochen. Nur, Kostensenkungsmaßnahmen kosten meistens erst einmal Geld. Da müssen dann mal wieder "einfache Angestellte und Arbeiter" die Fehler von großmannssüchtigen Vorständen und unaufmerksamen Aufsichtsräten ausbaden. Ich bin dezidiert nicht der Meinung, dass man das als Aktionär feiern kann oder damit abmeiern sollte, dass man als Aktionär ja auch so seine Probleme hätte. Die euphemistisch freizusetzenden Mitarbeiter stehen vor sehr, sehr viel größeren Problemen als die Aktionäre, deren Aktienwerte rückläufig sind und denen die Dividende ausfällt.





Deshalb bleibe ich dabei, dass man auch solche Kostensenkungsmaßnahmen nicht ad infinitum durchsetzen kann und sollte. Zudem schneidet man sich mit der Entlassung von Facharbeitern auch ins eigene Fleisch, denn wenn die Geschäfte wieder laufen, wird man diese wieder händeringend suchen. Dann wird immer gesagt, ja, man soll ja auch nicht so viele entlassen. Nur, dann werden auch die Kosten nicht so arg gesenkt.





Und Investitionen kürzen? Tja, das wäre mMn sparen an der falschen Stelle. Denn Investitionen sind in einer im Umbruch befindlichen Industrie nun einmal notwendig. Wenn ein Marktteilnehmer da an der falschen Stelle spart, gerät man schnell ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz. Darauf wird dann immer gerne erwidert, dass man das ja nur maßvoll machen soll und wichtige Investitionen natürlich weitergeführt werden sollen. Ja, dann spart man sich aber auch nur wenig Capex!





Alles in allem dürfte es nicht so leicht sein, wie der ein oder andere vielleicht denkt, Investitionen und damit Kapitalbedarf zu reduzieren und gleichzeitig Kosten zu senken. Und das was möglich ist, kostet möglicherweise zunächst erst einmal mehr als es im ersten Jahr bringt.





Im Grunde benötigt Gerresheimer einen internen Sanierungsplan, der, wie das bei solchen Plänen üblich ist, auch nur mittel- bis langfristig Wirkung entfaltet. Ich bin daher davon überzeugt, dass auch 2026 ein eher schwieriges Jahr wird und dass Gerresheimer am Kapitalmarkt eine etwas längere Durststrecke vor sich hat - auch weil am Kapitalmarkt eine Menge Vertrauen verspielt worden ist.





Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere.