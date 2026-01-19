Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 85,12 auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,71 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 47,89 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +16,71 %/-4,30 % bedeutet.