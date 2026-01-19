ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
- Berenberg stuft BMW von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel bleibt unverändert bei 92 Euro.
- Risiken im China-Geschäft belasten die Bewertung.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Bei BMW erscheine die Bewertung bereits angemessen. Und gerade im Premium-Segment bleibe die Nachfragesituation in China schwierig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 85,12 auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,71 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 47,89 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +16,71 %/-4,30 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 92 Euro
