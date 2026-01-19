JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" belassen. Etliche Management-Teams von Onlineportal-Betreibern zeigten sich offen für Partnerschaften mit KI-Anbietern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Einige Akteure wie etwa Scout24 hätten bereits Partnerschaften für die Suche auf ihren Portalen angekündigt. Andere bevorzugten hingegen mit Blick auf die hohen Kosten selbst entwickelte KI-Lösungen. Der Scout24-Aktienkurs habe sich dank des Umsatzwachstums 2025 überdurchschnittlich entwickelt, preise das Margenpotenzial aber noch nicht ein./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 85,45EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



