ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Renault auf 'Hold' - Ziel runter auf 38 Euro
- Berenberg senkt Renault-Kursziel auf 38 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
- China-Risiken bremsen Gewinnwachstum bis 2026.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Renault habe sich in den vergangenen Jahren besser geschlagen als die Konkurrenz, wovon der Kurs allerdings unberechtigterweise nicht profitiert habe. Dies gelte auch für jüngste gute Nachrichten wie die höhere Bonitätseinstufung. In nächster Zeit drohe nun erst einmal eine Margenverwässerung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 31,15 auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -9,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,19 Mrd..
Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -11,00 %/+43,04 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 38 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Renault. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.