Berenberg senkt Renault auf 'Hold' - Ziel runter auf 38 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 31,15 auf Tradegate (19. Januar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -9,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,19 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -11,00 %/+43,04 % bedeutet.