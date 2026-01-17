Aufwärtssequenz ist noch immer intakt!

Die Aktien des Speicherchipherstellers Micron Technology schlossen am vergangenen Freitag bei 362,75 US-Dollar, was einem Tagesgewinn von 7,76 Prozent entspricht. Zudem erwarb der Insider und Direktor Teyin Liu Aktien im Wert von rund 7,8 Millionen US-Dollar. Dies wurde am Donnerstag der Vorwoche durch einen eingereichten Bericht bekannt. Liu kaufte 11.660 Aktien zu je 337,07 US-Dollar, 3.780 Aktien zu 336,63 US-Dollar und 7.820 Aktien zu 337,50 US-Dollar. Die gesamte Chipbranche profitierte unter anderem, weil der weltweit führende Chipfertiger TSMC mit seinem Ergebnis die Konsensschätzung übertraf. Für die Speicherchips von Micron besteht derzeit eine hohe Nachfrage, da sie auch in den aktuell stark wachsenden Rechenzentren verbaut werden.

Die Experten von Techinsights gehen davon aus, dass der Boom bei KI-Beschleunigern im Jahr 2027 endet, was auch die Umsätze von Micron beeinflussen dürfte. Vor etwa 19 Monaten erreichte der Aktienkurs von Micron Technology mit 157,54 US-Dollar sein bisheriges Allzeithoch. Anschließend folgte eine Konsolidierungsphase, die von einer neunmonatigen Seitwärtsbewegung abgelöst wurde. Danach wurde auch Micron von dem Kursrückgang infolge der angekündigten Zollpolitik im Rahmen des Liberation Days betroffen. Inzwischen ist bei den Marktteilnehmern wieder Zuversicht eingekehrt, und der Kurs konnte die Verluste mehr als ausgleichen. Seit dem Tief am 7. April 2025 bei 61,54 US-Dollar stieg die Aktie um knapp 490 Prozent auf aktuell 362,75 US-Dollar. Diese Aufwertung setzt sich aus drei Aufwärtstrends und zwei Seitwärtsphasen zusammen. Am Freitag, dem 16. Januar 2026, wurde mit 365,81 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Ob der aktuelle Aufwärtstrend grundsätzlich weiteres Potenzial nach oben bietet, zeigt auch ein Blick auf die fundamentale Kennzahl PEG (Price/Earnings/Growth; Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum Gewinnwachstum in Prozent). Die hohen Wachstumserwartungen für die Jahre 2025/26 und 2026/27 führen jeweils zu einer PEG-Ratio von 0,79 beziehungsweise 1,29. Trotz des zyklischen Charakters der Aktie ist dies ein wettbewerbsfähiger Wert. Aus heutiger Sicht besitzt Micron somit noch Aufwärtspotenzial. Sollte der KI-Boom im Jahr 2027 jedoch enden, sind konservativere Einschätzungen angebracht.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Micron Technology hat eine langanhaltende Aufwärtsbewegung gebildet. Seit April 2025 ist der Kurs um 490 Prozent gestiegen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MM9V9W) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Micron Technology Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,50 profitieren. Das Ziel sei bei 419,01 US-Dollar angenommen (13,69 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 316,57 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,86 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM9V9W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,84 – 8,85 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 258,33 US-Dollar Basiswert: Micron Technology, Inc. KO-Schwelle: 258,33 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 362,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 13,69 Euro Hebel: 3,50 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Tradings Update: Intel Corporation Die am 27. Oktober 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MM4HRG auf eine steigende Aktie der Intel Corporation zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 16. Januar 25 zum Geldkurs von 1,55 Euro und lag mit 80 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 1,41 Euro nachziehen.

Intel Corporation (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.