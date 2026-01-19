Global Power Solutions Corp. unterzeichnet Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung modularer „H2“ Wasserstoffenergiesysteme für Rechenzentren und militärische Anwendungen mit einer Skalierung von 80 kW bis über 1.000 MW

Vancouver, BC, Kanada – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Börsen Berlin und Frankfurt: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) mit der Firma Northern Hydrogen and Energy Ltd. („Northern Hydrogen“) unterzeichnet hat, die von den Firmen ModeOne Manpower Systems Corp. und MVP Systems (zusammen die „Lizenzgeber“) bestätigt und genehmigt wurde. Es geht dabei um die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung einer modularen Energieplattform auf Wasserstoffbasis der nächsten Generation, die von 80 Kilowatt ausgehend auf großtechnische Anwendungen mit über 1.000 Megawatt skalierbar ist und ausschließlich Wasser sowie handelsübliche Technologien in neuartiger Konfiguration nutzt.

Der LOI ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für Global Power, der das Unternehmen an der Schnittstelle von sauberer Energie, netzunabhängiger Stromversorgung, Dateninfrastruktur und großindustriellem Bedarf positioniert.

Strategische Bedeutung

Gemäß dem LOI hat Global Power – vorbehaltlich der finalen Vereinbarungen und erforderlichen Genehmigungen – die Absicht, die bestehenden Lizenzrechte von Northern Hydrogen zu übernehmen und eine nicht exklusive, weltweite, unbefristete Lizenz zur Vermarktung proprietärer modularer H₂-Reaktorsysteme unter Einsatz von handelsüblichen Technologien zu erwerben.

Diese modularen Systeme sind so konzipiert, dass sie die Wasserstofferzeugung vor Ort mit einer kontinuierlichen Stromerzeugung verbinden. Sie bieten damit eine skalierbare, disponierbare und emissionsarme Lösung für folgende Anwendungen:

- Rechenzentren und Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen

- Mobile und strategische militärische Einsätze

- Industrie- und Fertigungsanlagen

- Abgelegene und netzunabhängige Kommunen

- Großinfrastrukturen und missionskritische Einsätze

„Dieser LOI ist für Global Power Solutions ein entscheidender Entwicklungsschritt“, erklärt Haneef Esmail, ein Direktor des Unternehmens. „Damit beschreiten wir einen glaubwürdigen Weg in Richtung der Skalierung der Wasserstoffenergie von Pilotsystemen hin zu Anwendungen im Gigawattbereich. Aus unserer Sicht ist diese Plattform außerordentlich gut für den weltweit rasant steigenden Bedarf an resilienten, sauberen und autarken Energielösungen gerüstet. Global ist überzeugt, dass diese Plattform das Potenzial hat, die Art und Weise der Bereitstellung und Finanzierung und des Betriebs großer Stromlasten weltweit neu zu definieren. Bei dieser Technologie kommen alle handelsüblichen Technologien zum Einsatz. Sie werden allerdings völlig neuartig miteinander kombiniert, um Strom aus einem Wasser-Produktionslabor vor Ort zu erzeugen. Wir sind von dem Konzept, aus Wasser – einer der auf dem Planeten Erde am reichlichsten vorhandenen Ressourcen – effektiv Strom zu erzeugen, schlichtweg begeistert.“

Kommerzielle Demonstration erfolgt in Kürze

Im Rahmen der Absichtserklärung beabsichtigt Global Power, innerhalb von ungefähr 12 Monaten eine 80-kW-Demonstrationsanlage für einen modularen Wasserstoffreaktor zu finanzieren und zu bauen. Das voraussichtliche Entwicklungsbudget in Höhe von ca. 3,5 Mio. CAD wird zur Gänze von Global Power bereitgestellt.

Das Unternehmen betrachtet diese erste Implementierung als entscheidenden Katalysator für die Kundenvalidierung, Partnersuche und rasche Vermarktung.

Klarer Fahrplan für langfristiges Wachstum

Vorbehaltlich der finalen Vereinbarungen, behördlichen Genehmigungen und technischen Umsetzbarkeit, werden in dem LOI folgende geplante Bereitstellungsziele skizziert:

- Eine modulare H₂-Reaktorkapazität von 100 MW bis 31. Dezember 2028

- 1.000 MW bis 31. Dezember 2030

- 2.000 MW bis 31. Dezember 2035

In diesen Meilensteinen kommt das Bestreben von Global zum Ausdruck, sich als führender Entwickler und Betreiber modularer Infrastruktursysteme zur Erzeugung von Wasserstoffenergie im großen Maßstab zu positionieren.

Produktions- und Umsetzungsstrategie

Global hat die Absicht, Produktionsstätten in der kanadischen Provinz British Columbia zu errichten und die Finanzierung für moderne Fertigungsanlagen bereitzustellen, um die Vorlaufzeiten für Bauteile deutlich zu verkürzen und den Bau- und Bereitstellungs-Zeitplan zu beschleunigen. Das gesamte geistige Eigentum, die technischen Leistungsverzeichnisse sowie die Qualitätsstandards bleiben im Vollbesitz bzw. unter der Kontrolle der Lizenzgeber. Dafür übernimmt Global Power die Leitung der Vermarktung, Projektentwicklung und Finanzierung.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.975.000 Incentive-Optionen gewährt wurden.

Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Zuteilung ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von 50 Cent pro Aktie gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden. Die Gewährung der Aktienoptionen muss noch von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Mervyn Pinto

President & Direktor

Telefon: +1 (604) 684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, wie beispielsweise Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, Ergebnisse, Umstände, Leistungen oder Erwartungen, die keine historischen Fakten sind. Die Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „glauben“, „beabsichtigen“, „wahrscheinlich“ oder anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung kann eine „zukunftsgerichtete“ Aussage angedeutet haben. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens (verfügbar auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca) beschrieben sind. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens oder in dessen Namen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch Warnhinweise qualifiziert. Diese Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder operativen Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens gemacht werden, zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Global Power Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 0,290EUR auf Frankfurt (19. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.