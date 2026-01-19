    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeepMarkit AktievorwärtsNachrichten zu DeepMarkit
    DeepMarkit ernennt Kevin Gopaul, einen erfahrenen Führungsexperten im Kapitalmarktsektor, zu seinem strategischen Berater
    Calgary, Kanada – 19. Januar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP0) („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Kevin Gopaul zum strategischen Berater bestellt wurde, um das Unternehmen bei der Entwicklung und Positionierung seiner Prognosemärkte-Plattform zu unterstützen.

     

    Herr Gopaul kann fast 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche vorweisen und war unter anderem in den Bereichen Kapitalmärkte, Asset Management und Beratung börsennotierter Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Rund 15 Jahre lang verantwortete er bei der Bank of Montreal („BMO“) Funktionen wie die des President und Chief Commercial Officer von BMO ETFs, wo er eine Schlüsselrolle beim Aufbau und bei der Skalierung einer der führenden ETF-Plattformen Kanadas spielte.

     

    Zuletzt zeichnete Herr Gopaul als Chief Investment Officer und President von REX Financial Canada verantwortlich. Im Laufe seiner Karriere war er maßgeblich an der Entwicklung und Strukturierung sowie am Vertrieb von Anlageprodukten beteiligt und beriet börsennotierte Unternehmen zu den Themen Marktpositionierung, Investorenbindung und Kapitalmarktstrategie.

     

    „Kevin hat einen Großteil seiner Karriere an der Schnittstelle zwischen Kapitalmärkten und strategischer Produktpositionierung gearbeitet,“ so Steve Vanry, Chief Executive Officer von DeepMarkit. „Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Prognosemärkte-Plattform wird er uns mit seiner Erfahrung im Umgang mit sich wandelnden Marktstrukturen und Anlegererwartungen maßgeblich unterstützen – vor allem, wenn es darum geht, über die langfristige Positionierung und Umsetzung der Plattform nachzudenken.“

     

    „Prognosemärkte sind eine aufstrebende Marktkategorie, in der sich die Marktstrukturen und die technologischen Anforderungen rasant weiterentwickeln“, so Kevin Gopaul. „Der plattformorientierte Ansatz von DeepMarkit ist durchdacht und ausgewogen, und ich freue mich darauf, meine Perspektive der Unternehmensführung und der Kapitalmärkte einzubringen.“

     

    In seiner Beraterrolle wird sich Herr Gopaul vor allem darauf konzentrieren, in Bezug auf Kapitalmarktüberlegungen und auf die breitere Positionierung der Prognosemärkte-Plattform des Unternehmens strategische Beiträge zu liefern.

     

    Über DeepMarkit Corp.

