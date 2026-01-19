    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Jackery führt weltweiten Absatz für tragbare 100-Watt-Solarmodule an

    DÜSSELDORF, Deutschland, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Eine unabhängige Marktanalyse bestätigt die globale Spitzenposition des Anbieters für portable Energielösungen: Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Frost & Sullivan hat Jackery weltweit die meisten tragbaren 100-Watt-Solarmodule verkauft. Grundlage der Auszeichnung ist das kumulierte Absatzvolumen im Zeitraum von Januar 2018 bis September 2025 und basiert auf der Analyse des globalen Marktes für tragbare 100-Watt-Solarmodule für Endverbraucher durch Frost & Sullivan. Die Studie definiert diese Produktkategorie als tragbare Solargeräte mit einer Ausgangsleistung von 90W bis 110W, die primär für den privaten Gebrauch konzipiert sind.

    Jackery SolarSaga 100W – world’s top-selling portable solar panel

     

    Frost & Sullivan wurde 1961 gegründet und ist ein international anerkanntes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen. Die sogenannten Market Position Statements gelten branchenübergreifend als maßgeblicher Referenzrahmen zur Einordnung von Marktführerschaft.

    „Diese Auszeichnung spiegelt das Vertrauen wider, das Millionen von Nutzerinnen und Nutzern weltweit in die Solartechnologie von Jackery setzen", sagt Jeff Shen, Head of Channel Sales bei Jackery Europe. „Gleichzeitig unterstreicht sie die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen, tragbaren und nachhaltigen Energielösungen – insbesondere vor dem Hintergrund eines zunehmend mobilen und unabhängigen Lebensstils."

    Effizient, leicht und robust: Mobiles Solarmodul SolarSaga 100W

    Die Anerkennung durch Frost & Sullivan basiert auf der bewährten Leistungsfähigkeit des Jackery SolarSaga 100W, einem tragbaren Solarpanel, das für eine effiziente und zuverlässige Stromerzeugung unter realen Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Dank hocheffizienter IBC-Solarzellentechnologie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 23,7 %, liefert das Panel auch bei schwachen Lichtverhältnissen, Teilverschattung sowie Temperaturen von –20 °C bis +65 °C eine stabile Leistung. Das beidseitige Stromerzeugungsdesign ermöglicht dabei bis zu 5 % höhere Energieerträge im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen.

    Für den langfristigen Einsatz im Außenbereich konzipiert, hat das SolarSaga 100W 17 IEC-Tests bestanden und ist nach TÜV-Standards für Photovoltaik-Verbraucherprodukte der Klasse II (IEC TS 63163) zertifiziert. Es unterstützt über 4.000 Faltzyklen, verfügt über einen IP68-zertifizierten Staub- und Wasserschutz und wird durch eine fünfjährige Garantie abgesichert – ein deutliches Zeichen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Als eines der leichtesten tragbaren 100-Watt-Solarmodule seiner Klasse lässt sich das SolarSaga 100W kompakt zusammenfalten und in etwa 10 Sekunden aufbauen. Mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen sowie der Kompatibilität mit tragbaren Powerstations von Jackery bietet es eine flexible und komfortable Lösung für Outdoor-Aktivitäten, Reisen und die kurzfristige Notstromversorgung.

    Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Jackery.

