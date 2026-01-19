    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnaoo AktievorwärtsNachrichten zu naoo
    naoo AG kündigt Teilnahme an ODDO BHF Small & Mid Cap Frankfurt an

    Die naoo AG präsentiert sich 2026 auf der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt und rückt Wachstum, neue App und Business-Plattform in den Mittelpunkt.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • Die naoo AG wird am 26. Januar 2026 an der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt teilnehmen.
    • Im Fokus der Konferenz stehen die Umsatzentwicklung für 2026 und die Einführung einer neuen App sowie der neuen Business-Plattform naoo business.
    • naoo AG plant, eine integrierte Lösung für Geschäftskunden anzubieten, die direkten Zugang zu Content-Platzierung und Gamification-Mechaniken ermöglicht.
    • Thomas Wolfensberger, Gründer der naoo AG, betont die Bedeutung der Konferenz für Gespräche mit langfristig orientierten Investoren über zukünftiges Wachstum.
    • Die naoo Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte und ein innovatives Belohnungssystem, das Nutzer für ihr Engagement belohnt.
    • naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse Düsseldorf gelistet.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
