naoo AG kündigt Teilnahme an ODDO BHF Small & Mid Cap Frankfurt an
Die naoo AG präsentiert sich 2026 auf der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt und rückt Wachstum, neue App und Business-Plattform in den Mittelpunkt.
- Die naoo AG wird am 26. Januar 2026 an der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt teilnehmen.
- Im Fokus der Konferenz stehen die Umsatzentwicklung für 2026 und die Einführung einer neuen App sowie der neuen Business-Plattform naoo business.
- naoo AG plant, eine integrierte Lösung für Geschäftskunden anzubieten, die direkten Zugang zu Content-Platzierung und Gamification-Mechaniken ermöglicht.
- Thomas Wolfensberger, Gründer der naoo AG, betont die Bedeutung der Konferenz für Gespräche mit langfristig orientierten Investoren über zukünftiges Wachstum.
- Die naoo Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte und ein innovatives Belohnungssystem, das Nutzer für ihr Engagement belohnt.
- naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse Düsseldorf gelistet.
