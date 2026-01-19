    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Zölle weg, Markt offen

    693 Aufrufe 693 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanada macht die Tür auf – startet Tesla jetzt die Export-Offensive?

    Kanada kippt die 100 Prozent Zölle auf China-Elektroautos und öffnet eine Import-Quote. Experten sehen Tesla im Vorteil. Doch eine Preis-Klausel kann den Plan ausbremsen. Parallel meldet Musk: Dojo3 lebt wieder.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanada hebt Zölle auf China-Elektroautos auf.
    • Tesla profitiert, hat Vertriebsnetz in Kanada.
    • Musk kündigt Fortsetzung des Dojo3-Projekts an.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Zölle weg, Markt offen - Kanada macht die Tür auf – startet Tesla jetzt die Export-Offensive?
    Foto: Tesla - Tesla.com

    Kanada hebt die 100 Prozent Zölle auf in China gebaute Elektrofahrzeuge auf. Experten sehen Tesla als einen der ersten Profiteure, weil der Konzern bereits 2023 damit begann, kanadaspezifische Fahrzeuge aus seinem Werk in Shanghai zu liefern und in Kanada ein Vertriebsnetz aufgebaut hat, berichtet Reuters.

    Das am Freitag angekündigte Abkommen erlaubt Kanada, pro Jahr bis zu 49.000 Fahrzeuge aus China zu importieren. Der Zollsatz liegt bei 6,1 Prozent. Premierminister Mark Carney sagte, die Quote könne binnen fünf Jahren auf 70.000 Fahrzeuge steigen. Eine Klausel begrenzt jedoch den Einstieg: Die Hälfte der Quote ist für Fahrzeuge unter 35.000 kanadischen Dollar reserviert, umgerechnet 25.189 US-Dollar. Teslas Modelle liegen darüber.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    495,95€
    Basispreis
    5,84
    Ask
    × 7,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    380,03€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 7,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tesla hatte den Versand aus Shanghai 2024 gestoppt, nachdem Ottawa die 100 Prozent Zölle eingeführt hatte. Seitdem kommen Model Y aus Berlin nach Kanada. Reuters zufolge wird das günstigere Model 3 hingegen größtenteils in China gebaut. "Dieses neue Abkommen könnte eine recht schnelle Wiederaufnahme dieser Exporte ermöglichen", sagte Sam Fiorani von AutoForecast Solutions.

    Zusätzlicher Vorteil aus Sicht der Experten

    Tesla betreibt in Kanada 39 Filialen, während chinesische Marken wie BYD und Nio dort noch nicht vertreten sind. "Tesla hat in der Tat einen Vorteil", sagte Yale Zhang von AutoForesight, weil der Konzern mit wenigen Modellen flexibel zwischen Produktionsstandorten wechseln könne. Gleichzeitig könnten chinesische Hersteller vor allem im preisgünstigen Segment profitieren. "Die Nutznießer dürften chinesische Autohersteller und kanadische Kunden sein, die ein Einstiegsmodell suchen", sagte Fiorani.

    Parallel kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, die Arbeit am Dojo3-Projekt wieder aufzunehmen. "Jetzt, da das Design des AI5-Chips gut vorankommt, wird Tesla die Arbeit an Dojo3 wieder aufnehmen", schrieb er auf X. Musk erklärte zudem, der AI5-Chip sei "fast fertig", während AI6 noch am Anfang stehe.

    Tesla will Samsung Electronics mit der Fertigung des AI6-Chips beauftragen. Grundlage ist ein Vertrag über 16,5 Milliarden US-Dollar, der im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde. Die AI5-Chips, hergestellt von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sollen laut Musks früheren Angaben 2027 in die Massenproduktion gehen und die heute verwendeten AI4-Chips ersetzen.

    Tesla hatte das Dojo-Projekt im vergangenen Jahr abrupt gestoppt. Es sollte einen hauseigenen Supercomputer für künstliche Intelligenz liefern, um die Entwicklung autonomen Fahrens zu beschleunigen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zölle weg, Markt offen Kanada macht die Tür auf – startet Tesla jetzt die Export-Offensive? Kanada kippt die 100 Prozent Zölle auf China-Elektroautos und öffnet eine Import-Quote. Experten sehen Tesla im Vorteil. Doch eine Preis-Klausel kann den Plan ausbremsen. Parallel meldet Musk: Dojo3 lebt wieder.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     