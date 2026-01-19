Battery X Metals gibt den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 2,4 Mio. $ unter Beteiligung eines ehemaligen Direktors und Executive Officers des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc. bekannt.

Battery X Metals hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 2,41 Millionen $ abgeschlossen, wodurch die Finanzlage des Unternehmens gestärkt und die weitere Umsetzung seiner strategischen Wachstumsinitiativen unterstützt wird. An der Finanzierung beteiligte sich auch ein ehemaliger Direktor und Executive Officer des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc., was die anhaltende Unterstützung durch erfahrene Kapitalmarktteilnehmer widerspiegelt, die mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang stehen. Der Erlös stellt zusätzliches Kapital zur Verfügung, um die integrierte Batterie-Lebenszyklusstrategie von Battery X Metals weiter voranzutreiben und den kontinuierlichen Fortschritt in den Bereichen Exploration, Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing und Recyclinginitiativen im Einklang mit der globalen Energiewende zu unterstützen.

Vancouver, British Columbia – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX)(OTCQB:BATXF)(FWB:5YW0, WKN:A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich mit der Exploration von Ressourcen und Technologien für die Energiewende befasst, gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Januar 2026 eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat. Diese besteht aus der Ausgabe von insgesamt 946.075 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 2,55 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.412.491,25 $ und tritt am 16. Januar 2026 in Kraft.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens (jeweils ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis zum 16. Januar 2028 eine zusätzliche Aktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 3,00 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

An der Privatplatzierung beteiligte sich Jeffrey Greenberg, ehemaliger Direktor und Executive Officer der Gründerfamilie des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc. und derzeitiges Mitglied des Advisory Boards des Unternehmens. Die Beteiligung von Herrn Greenberg steht im Einklang mit seiner beratenden Funktion zur Unterstützung der strategischen Kapitalmarktinitiativen und langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens, während Battery X Metals die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation vorantreibt.